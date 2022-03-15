بعد الريجيم.. طرق تساهم في الحفاظ على الوزن المفقود

ينجح العديد من الناس في انقاص وزنهم وفقدان كميات كبيرة من الدهون، غير انهم يواجهون تحديا كبيرا بالحفاظ على الوزن المفقود، بعد الخضوع لنظام غذائي منحّف أو حمية غذائية.

فما الطرق التي يمكن اتباعها لعدم ارجاع هذه الأوزان؟

تناول البروتينات

تساهم البروتينات في خفض الشهية للطعام وتعزيز الشعور بالشبع؛ لأنها تساعد في رفع مستويات بعض الهرمونات المحفزّة للشبع. لا تترددوا بتناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج، والسمك خصوصاً، واللحوم الحمراء باعتدال؛ ولا تنسوا أنها يجب أن تكون مشوية أو مسلوقة.

قياس الوزن بانتظام

تعتبر مراقبة الوزن من أبرز الأمور المساهمة في الحفاظ على الوزن بعد الرجيم؛ لأنَّ ذلك يعتبر بمثابة أداة تحذيرية مخفزة للشخص في تغيير نمط حياته الذي اتبعه أخيراً.

شرب الكثير من الماء

يمكن أن يساعد شرب الماء بوفرة في طرد السموم من الجسم، ومساعدة الأخير وتحفيزه على حرق الدهون بطريقة جيدة. لذلك ننصحكم بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

يمكنكم أيضاً شرب الزهورات وشاي الأعشاب المختلفة مثل القرفة، والزنجبيل، والبابونج، والورد؛ لكن من دون إضافات مُحلِية.

تجنّب ارتداء الملابس المريحة

يساهم ارتداء الملابس المريحة الواسعة أو الفضفاضة في زيادة الوزن بطريقة أسرع دون الانتباه إلى ذلك في الوقت المناسب. لذلك حاولوا دائماً ارتداء الملابس الضيقة التي تنذرك على الفور، في حال حصول زيادة طفيفة في وزنك.



عدم الإكثار في تناول الأطعمة “الصحية”

قد تحتوي الأطعمة “الصحية” على سعرات حرارية عالية، خصوصاً المكسرات النيئة مثل الجوز واللوز والكاجو… فانتبهوا إلى الكمية المتناولة دائماً، واحرصوا على عدم الإكثار منها، رغم فوائدها الصحية. فالاعتدال سر من أسرار الحفاظ على الرشاقة.

ممارسة الرياضة باستمرارم

من الثابت أن ممارسة الرياضة تجنبك زيادة الوزن والسمنة: إن الرياضة تعتبر الحليف للوزن الصحي والضروري للحفاظ على مظهر رشيق. كما أن التمارين الرياضية، التي تمارس بانتظام، تساعد في إنقاص الوزن، وصقل الصورة الظلية وتوحيد الجسم، خاصة في الفترات المحورية (بعد الحميات الغذائية، بعد الولادة، وانقطاع الطمث، والتقاعد لتجنّب فقدان كتلة العضلات).