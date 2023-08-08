بعد الكشف عن فوائده لصحّة القلب.. عقارٌ لإنقاص الوزن يُحدث تحوّلًا

أعلنت شركة نوفو نورديسك، اليوم الثلاثاء إن دراسة كبيرة أظهرت أن عقارها “ويجوفي” المستخدم في علاج السمنة، له فائدة طبية أخرى تتمثل في تقليل الإصابة بأمراض لقلب والأوعية الدموية.

وتسبب هذا الإعلان في رفع أسهم شركة نوفو نورديسك، ثاني أكثر الشركات قيمة في أوروبا بعد مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية “إل.في.إم.إتش”، بأكثر من 17 بالمئة لتسجل ارتفاعًا قياسيًا. وارتفعت أسهم الشركة 165 بالمئة تقريبًا خلال العامين الماضيين.

وذكرت الشركة الدنماركية أن نتائج الدراسة أظهرت أنّ المرضى الذين يتلقون عقار “ويجوفي”، يقل احتمال إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية 20 بالمئة.

وجاءت النتيجة أفضل بكثير من توقعات المستثمرين والمحللين بأن تبلغ النسبة بين 15 و17 بالمئة قبل صدور البيانات.

وشملت الدراسة، التي أطلق عليها اسم (سيليكت)، 17500 مريض أعمارهم 45 عامًا أو أكثر ليس لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري. وبدأت منذ ما يقرب من خمس سنوات لتختبر ما إذا كان للحقن الأسبوعي فائدة طبية.

وقال مارتن هولست لانج، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة في بيان، إن نتائج التجربة المهمة تظهر أن ويجوفي “لديه القدرة على تغيير طريقة التعامل مع السمنة ومعالجتها”.

وقالت الشركة إنها تتوقع تقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الحقن الأسبوعي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا العام.

وستعرض نتائج التجربة بالتفصيل في مؤتمر علمي في وقت لاحق من العام.

وأحدث العقار ذو الشعبية المتزايدة تحولًا في سوق عقاقير إنقاص الوزن منذ إطلاقه في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران 2021، بعد أن جذب انتباه المرضى والمستثمرين والمشاهير في جميع أنحاء العالم.