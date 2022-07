بعد تقنيات زرع الأفكار الوهمية ... تطوير تقنيات جديدة لعكسها ومحوها من الذاكرة

الدماغ البشري هو عرضة للتعليقات الإيحائية، والرسائل المموهة وغيرها من الحيل التي تخلق ذكريات كاذبة ، ولكن بحثاً جديدًا وجد وسيلة لعكس الأفكار الملفقة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه” موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

ركزت الأعمال السابقة على زرع أحداث وهمية في ذكريات الناس ، لكن فرق من ألمانيا والمملكة المتحدة تعاونت في تطوير تقنيات “المقابلة” لعكس هذه الأحداث وإلغائها.

تمّ إقناع الأشخاص بأنهم عانوا من صدمة الطفولة عبر استخدام تقنيات من الاقتراحات الطفيفة والتكتيكات العدوانية عبر مجموعة من المقابلات والتي أسفرت عن نسبة قبول تتراوح بين 15 و 25 في المئة لدى المشاركين في الدراسة.

لتخليص المتطوعين من الذكريات الكاذبة ، طلب منهم أن يتذكروا مصدر الحادث وأخبروهم أن الضغط عليهم لتذكر الأحداث بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى خلق ذكريات كاذبة.

قالت أيلين أويبرست من جامعة هاغن في ألمانيا لInverse: “إذا كان بإمكانك إيصال الناس إلى هذه النقطة حيث يدركون ذلك ، يمكنك تمكينهم من البقاء أقرب إلى ذكرياتهم الخاصة ، واستبعاد الاقتراحات من مصادر أخرى.”

أجرى العلماء متابعة مع المشاركين بعد عام واحد ووجدوا أنّ 74 في المئة إما رفضوا الذكريات الكاذبة أو لم يتذكروها على الإطلاق.

إنّ العديد من الدراسات السابقة عن الذكريات الكاذبة طورت طرقاً لزراعة الذكريات الوهمية في محاولة لفهم كيف يمكن استخدامها ضد الأفراد من قبل النظام القانوني.

قال بعض الباحثين إن احتمال تحديد ما إذا كان شخص ما يشارك ذاكرة حقيقية أو خاطئة لجريمة تم زرعها في ذاكرة الشخص هو ” ليس أفضل من رمي عملة معدنية.”

ومع أخذ ذلك في الاعتبار ، هدفت الدراسة الجديدة إلى عكس هذه الذكريات التي يحتمل أن تكون خطرة.

تقول الدراسة التي نشرت في مجلة Proceedings Of The National Academy Of Sciences: “يمكن أن تخلق الذكريات الكاذبة لأحداث السيرة الذاتية مشاكل هائلة في إعدادات الطب الشرعي (على سبيل المثال ، الاتهامات الباطلة)”.

“في حين نجحت دراسات متعددة في إحداث ذكريات كاذبة من خلال المقابلات ، فإننا نقدم أبحاثاً تحاول عكس هذا التأثير (وبالتالي تقليل الضرر المحتمل) عن طريق استراتيجيتين صالحتين بيئياً.”

زرع الباحثون ذكريات كاذبة لدى 52 شخصاً بمتوسط عمر 23 عاماً وساعدهم بذلك أحد والدي المتطوعين.

تحدث الفريق إلى الآباء حول الأحداث السلبية التي حدثت لطفلهم ، إلى جانب ذلك تحدثا عن اثنين لم يحدثا ولكن كان يمكن أن يحدثا.

وشملت هذه الأحداث، الضياع كطفل ، والمشاركة في حادث سيارة ، لدغ من قبل دبور أو الهروب من المنزل.

ثم طلب من المشاركين تذكر كل حدث وتقديم تفاصيل حول ما شهدوه وشاهدوه.

خلال هذه المحادثات، أخبر المقابلون المتطوعين أن والديهم أخبروهم عن الأحداث السلبية وزودوهم بأربع “ذكريات”اثنتين حقيقيتان واثنتين ملفقتين. وهكذا بدأت عملية زرع الذكريات الكاذبة.

شجع المقابلون المشاركين على تذكر الأحداث ، بدءاً باقتراح خفيف حتى دفعهم بقوة.

بعد هذا الجزء من الدراسة ، سُئل المشاركون عن المستوى الذي اعتقدوا فيه أنّ الأحداث كانت مزيفة.

أظهرت الاستطلاعات أن المتطوعين كان لديهم مستوى معين من الذاكرة حول الأحداث المزيفة في 27 في المئة من الوقت بعد أن اقترح المقابلون حدثاً بشكل معتدل. ولكن عندما وضع الأشخاص تحت الضغط ارتفعت النسبة إلى 56 في المئة.

لم يصدق بعض المشاركين الذكريات الكاذبة فحسب ، بل تمكن 20 في المائة منهم من وصفها حتى بتشجيع خفيف من المقابلين.

في حين تذكر ما يقارب 45 في المئة بشكل واضح عندما اقترح المقابلون عليهم بقوة.

ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أن بعض الناس رفضوا تماماً الأحداث الكاذبة أو قالوا أنهم لم يتذكروها.

في الجزء الثاني من الدراسة حاول الباحثون معرفة ما إذا كان يمكن عكس ذكريات كاذبة بعد مقابلات إضافية.

قيل للمتطوعين أن الأحداث الصادمة لم تكن من ذاكرتهم الخاصة ، ولكنها جاءت من مصادر أخرى مثل والديهم أو صور من أحداث منفصلة.

ثم أوضح المقابلون أنه عندما يتم دفع الشخص إلى تذكر الذكريات بشكل متكرر ، يمكن لعقله أن يخلق أفكاراً خاطئة من أجل سد الثغرات ووضع حد للعدوان.

بعد هذا الجزء من الدراسة ، وجد الفريق أن المزيد من المشاركين رفضوا الذكريات الخاطئة.

وجدت الدراسة أنه بعد تلك المقابلات ، عبّر عدد أقل من الأشخاص الذين اشتركوا في الدراسة عن الذكريات المزيفة ، على الرغم من أن عدداً قليلاً منهم ما زالوا يصفون الذكريات الخاطئة بالتفصيل.

وتقول الدراسة: “في متابعة بعد سنة واحدة (بعد المقابلات الأصلية واستخلاص المعلومات) ، انخفضت معدلات الذاكرة الخاطئة إلى 5 ٪ ، ورفض المشاركون بأغلبية ساحقة الأحداث الخاطئة”.

“أحد الآثار العملية القوية للدراسة هو أن الذكريات الخاطئة يمكن تقليلها بشكل كبير من خلال تقنيات سهلة التنفيذ دون التسبب في أضرار جانبية للذكريات الحقيقية.”