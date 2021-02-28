بعد تلقيك لقاح فايزر.. ما هي احتمالية الإصابة بكورونا مرة أخرى؟

أكد رئيس شركة “​بيونتيك​” الألمانية التي طورت لقاح “فايزر” ضد ​فيروس كورونا​، أوغور شاهين، أن “من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديا أو ناقلا للفيروس”.

ولفت شاهين إلى أنه “بعد التطعيم باللقاح، يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس، حتى وإن أصيب به، منخفضا بنسبة 92%. وبهذه المعلومة نعلم الآن أنه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس”.

كما شدد على أن “الضوء في نهاية النفق بات أكثر سطوعا”، مشيراً إلى أن “نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح “بيونتيك” أفضل بكثير مما كنت أتوقع، والإحصاءات رائعة، وتثبت أننا نسير في الطريق الصحيح”.