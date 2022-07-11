بعد ذبح الأضحية.. إليكم خطوات تنظيف الدم واللحوم من المنزل

نظافة المنزل من أكثر وأهم الأشياء التي يجب فعلها بعد ذبح وطبخ اللحم في عيد الأضحى، والتي تحرص عليها ربة المنزل، خاصة في المطبخ والحمام، الذي يتكون فيه البكتيريا والجراثيم، وذلك بسبب الماء والبخار.

وفيما يلي، إليكم الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها عند تنظيف المنزل بعد ذبح الأضحية، وفقاً لما ذكره موقع “goodhousekeeping” كما يلي:

البدء من أعلى لأسفل:

عند تنظيف المنزل يجب البدء من أعلى لأسفل لمنع العفن الفطري وتراكم البكتيريا، ومن الأفضل التنظيف بعمق كل أسبوع، ومسح الأرف أو تنظيف الأرضية أو تطهير المقابض، مع مسح كل البقع على المرآة وتلميعها جيداً بملمع خاص للزجاج.

حوض الحمام والمطبخ جيداً:

يعد حوض الحمام من أكثر الأماكن التي تظهر فيها البكتيريا والجراثيم، لذلك يجب البدء بتنظيف حوض الحمام، برش منظف الحمام المطهر، مثل الكلور ومسحه بقطعة قماش أو إسفنجة، ومسح مقابض الصنبور برذاذ مطهر، حتى لا يسمح بتراكم البكتيريا.

فرك الأرضيات:

يجب وضع منظف بسخاء على الأرضية وتركها لمدة تصل إلى خمس دقائق قبل الفرك بفرشاة خشنة للأرضية، ثم الغسل بماء فاتر جاري.

غسل المشايات:

عند تنظيف المشايات يجب غسلها بمطهر وصابون وتركهم يجفون بتعرضهم لإشاعة الشمس لقتل أي ميكروبات.

التبخير ورش الملح:

رش الأرضيات بملمع الأرضيات، مع التأكد من فتح نوافذ وباب الحمام والمطبخ لجلب الهواء النقي لتسريع عملية التجفيف، مع رش ملح صخري على الماء لمسح الأرضيات قبل فرش الأرضية، وتبخير المنزل أو تعطيره وترك النوافذ مفتوحة نصف ساعة على الأقل قبل إفتراش البيت.