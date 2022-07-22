بعد ساعات قليلة من الولادة... المولود الجديد يفهم كلامنا تماماً!

غالباً ما يعتبر البعض أن المولود لا يفهم اللغة ولا يسمع الأصوات.

ولكن خلافاً لهذا الكلام، أسفرت نتائج إحدى الدراسات الحديثة من جامعة بكين، أن الأطفال يتعلمون الأصوات واللغات بعد ولادتهم بسويعات قليلة، قاد فريق البحث عالم النفس واللغة يان جينغ، ونشرت الدراسة في المجلة العلمية “Nature Human Behavior”.

راقب فريق البحث مجموعة مكونة من 75 طفلاً حديث الولادة، 38 منهم ذكور والباقي إناث، وقام الباحثون بوضع أجهزة انبعاث ضوئية على رأس كل طفل لمتابعة تغيرات مستوى الأكسجين بالدماغ، بالإضافة إلى مستشعرات تحدد المناطق النشطة في الدماغ.

بدأت التجربة على الأطفال بعد ثلاث ساعات من الولادة، واستمع الصغار لمجموعة من الكلمات الصحيحة والمعكوسة، واستخدم الباحثون كلمات صغيرة يصعب تمييزها لزيادة دقة التجربة.

فشل الصغار في التمييز بين الكلمات الصحيحة والمعكوسة في بداية التجربة، وحدثت المفاجأة بعد مرور خمس ساعات من سماع الكلمات، استطاع الصغار في هذه الأثناء التمييز بدقة بين الكلمات.

يؤكد الباحثون زيادة القدرة على تمييز الكلام بمرور الوقت، مما يفسر زيادة استيعاب الأطفال للكلام بعد ساعات قليلة من الولادة.

وبهذا ينصح الباحثون بالتحدث إلى الأطفال منذ لحظة ولادتهم، بل ومشاركتهم كل التجارب الحسية المحيطة به في أيامه الأولى، فمثل هذه المشاركات تزيد من القدرات الإبداعية للأطفال مستقبلاً، وتمنحنا طرقاً جديدة لتطوير أدمغتهم وفكرهم.