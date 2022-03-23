بعد عمر الثلاثين.. اليكم أبرز الأطعمة لصحة أفضل!

بعد الوصول الى سن معينة، يصبح على المرء الاعتناء أكثر بصحته ان كان من الداخل أو من الخارج.

فإذا وصلت الى عمر الثلاثين، اتبع هذه الأطعمة لصحة أفضل:

أغذية للحفاظ على بشرة صافية

– غنية بفيتامين سي C الضروري لإنتاج الكولاجين، يساهم كل من الكشمش الأسود والفلفل والكيوي في الحفاظ على بشرة نضرة وثابتة.

– تعتمد نضارة البشرة أيضاً على ترطيبها. يوفر الأفوكادو فيتامين إي E المضادّ للأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (بما في ذلك حمض الأوليك الذي يرجع اسمه إلى زيت الزيتون) التي تساعد في الحفاظ على الترطيب.

– البطاطا الحلوة والجزر والهندباء والخس هي الأطعمة التي تحتوي على معظم بيتا كاروتين. إذا علمنا أن هذا المضادّ للأكسدة يحمي البشرة من أشعة الشمس، فإننا لا نعرف أنه مقدمة لفيتامين أ A (ويسمى أيضاً بروفيتامين أ) الذي يؤدي نقصه إلى جفاف الجلد.

– شرب الماء أيضاً هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لبشرتك. وفقاً لدراسة أجريت عام 2007، فإن شرب نصف لتر من الماء يحفز الدورة الدموية الدقيقة للجلد، والتي تتباطأ مع تقدم العمر.

أطعمة تساعد على الحفاظ على وزن مثالي

– كلما زاد محتوى طعامك من الألياف والبروتينات، زاد إشباع الطعام، وبالتالي منعك من تناول وجبات خفيفة خلال اليوم، أو حتى تناول المزيد في الوجبة التالية.

– الحمص، العدس، البطاطس (يفضل على البخار)، الجبن القريش، الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة هي أطعمة يسهل تناولها أو طهيها، مما يقلل الجوع ويزيد الشبع.

– أشارت دراسة إسبانية نُشرت في ديسمبر الماضي إلى أن الخبز مع الحبوب (القمح والشوفان والحنطة) والفواكه المجففة (التين والمشمش والزبيب والخوخ) المخصب بالألياف والبروتين يزيد من الشعور بالشبع، ويقلل من الشهية. الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتيك، مثل الهندباء الهندية أو الإسكارول، على سبيل المثال، عن طريق تعديل الفلورا المعوية، لها هذه الخاصية أيضاً.

أطعمة تساعد في حماية النظر

الفواكه والخضروات الملونة تحمي البصر

– تحتوي الفواكه والخضروات الملونة على أصباغ، بما في ذلك اللوتين والزياكسانثين، الضرورية للحفاظ على البقعة؛ الجزء المركزي من الشبكية. تمَّ إثبات هذه التأثيرات من خلال دراسات بما في ذلك دراسة أمريكية، تعود إلى عام 2007 وتتعلق بالسبانخ، وأخرى فرنسية من عام 2008، على التوت الأزرق.

– في الآونة الأخيرة، لاحظ العديد من الدراسات أن الاستهلاك العالي لأسماك أوميغا 3 كان مرتبطاً بتقليل شيخوخة البقعة.

– تحتوي الخضروات الطازجة أيضاً على فيتامين سي C الذي يضمن شفافية العين، ويمنع إعتام عدسة العين. سلطت دراسة أمريكية أجريت عام 2006 الضوء على الآثار المفيدة للاستهلاك المنتظم لصفار البيض الغني بفيتامين أ A على وجه الخصوص، والذي يعزز صحة القرنية.

أطعمة لتجديد شباب الدماغ

– تناول السبانخ كل يوم يمكن أن يجعل دماغك أصغر بأحد عشر عاماً! إذا كان هذا العنوان الذي “صرخ” على الشبكة جذاباً، فإن الوعد ليس أقل جدية.

– وفقاً لدراسة أمريكية أجريت عام 2015، فإنَّ كبار السن الذين يأكلون الخضر الورقية الخضراء مثل السبانخ أو الملفوف مرة أو مرتين في اليوم يتمتعون بوظائف معرفية أفضل من أولئك الذين لا يتناولون الخضر. وهو ما يمكن تفسيره بثراء هذه النباتات بفيتامين K، واللوتين، وحمض الفوليك (فيتامين B9) وبيتا كاروتين.

أطعمة تقي من ارتفاع الكوليسترول

أظهر الاستهلاك المنتظم (حوالي 30 جراماً يومياً) من دقيق الشوفان والمكسرات وبروتين الصويا (التوفو) انخفاضاً في فرط كوليسترول الدم. يمكن لهذه الأطعمة أن تمنع امتصاص بعض الكوليسترول الغذائي وتعزز التخلص منه.

أطعمة لتنظيم مستوى السكر في الدم

بفضل تناول الألياف، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة أقل بعد الوجبة. يفضل الخبز من نوع Wasa، وفطائر نخالة القمح، والمعكرونة والبقول المتكاملة.

أطعمة لخفض ضغط الدم

– أظهرت النتائج الأخيرة للدراسة الأمريكية الكبيرة DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم): إن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات (أربع إلى خمس حصص من كل يوم) يخفّض ضغط الدم. يمكن تفسير هذا التأثير من خلال ثرائها في البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يوازن تأثير ارتفاع ضغط الدم للملح.

– غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، يساعد زيت الزيتون على ترقيق الدم.

أغذية تحافظ على القلب وممارسة الرياضة دون مخاطر

لممارسة نشاط بدني مفيد، ينقذ سنوات من العمر ولا يفقدها، ما زلت بحاجة إلى قلب سليم.

في جميع الدراسات المنشورة، يظل النظام الغذائي المتوسطي الغني بالفواكه والخضروات وزيت الزيتون والأسماك هو المرجع لصحة القلب، كما يؤكد البروفيسور فرانسوا بيلار، اختصاصي أمراض القلب في مستشفى جامعة رين، فرنسا.