الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد فقدان شخص عزيز… كيف تتعافى من الصدمة النفسية؟

16 - مايو - 2021
القصص الحزينة تذكرنا بصعوبة الحياة

القصص الحزينة تذكرنا بصعوبة الحياة

A A A
طباعة المقال

حددت مجلة “زهرة الخليج” عدة نصائح يمكن بها تجاوز ألم الفقد والفراق مثل تقبل فكرة أن الموت حقيقة وواقع لا يمكن عكسه ونتيجته أبدية وأن وفاة شخص عزيز هو واقع لا يمكن تغييره ويتوجب أن تضبط الحياة بدون وجوده.

عدم الانعزال والتواجد مع العائلة والأصدقاء دائما في محاولة لمنح النفس الوقت لتقبل الفكرة واستيعابها، وعدم اليأس فالتعافي يستغرق بعض الوقت ولا يأتي فجأة حيث أن القوة تستمد دائما من العائلة والأصدقاء، وقد تكون لهذه المأساة فائدة لا بد من العثور عليها واكتشافها للتعافي.

وقد أعطى الأطباء النفسيين بعض النصائح للحفاظ على الصحة النفسية مثل:

-العائلة هي الأساس: اقضِ بعض الوقت مع العائلة، حتى لو كنت بعيداً ابق على اتصال معهم.

-الحد من سماع الأخبار السيئة التي تؤثر بالسلب في نفسيتك.

-ممارسة التأمل والاسترخاء.

-مساعدة الناس تولد شعورا بالتفاؤل والسعادة.

-أظهر الامتنان والاحترام للآخرين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟
    الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
    تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!