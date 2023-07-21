بعد "كورونا".. الصين تستعدّ للوباء المقبل بهذه الطريقة!

بعد أشهر من إعلان البلاد التخلي عن قيود فرضتها خلال جائحة كوفيد 19، واستعدادًا لأي وباء مقبل، أمرت الحكومة الصينية المدن الكبرى لديها بالتجهيز لحالات الطوارئ الطبية المستقبلية، عبر بناء منشآت يمكن استخدامها كأماكن للعزل الصحي.

هذه المنشآت سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى في البلاد، وخلال حالات الطوارئ ستكون مراكزًا للعزل وتقديم الخدمات الطبية ومخازن للإمدادات، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية الصينية “شينخوا”.

من جانبه، وصف المسؤول الصيني البارز، هي لايفينغ، هذه المنشآت المقترح تشييدها بأنها تمثل توازنًا بين التطوير والأمن، وهو لفظ استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ، لإدماج النمو الاقتصادي والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل استعداد أفضل للأخطار الرئيسية مثل تفشي الأوبئة.

وتسعى الحكومة الصينية إلى تخصيص رأسمال خاص من أجل إنشاء وصيانة تلك المنشآت، ولكن لم يحدد التقرير حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه الجهود.

تهديد صحي عالمي

يأتي ذلك، فيما نبهت منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا، إلى أن مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا لا يزال تهديدًا صحيًا عالميًا، رغم التحسن الكبير في مواجهة الوباء.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة على موقع “تويتر”، إن كوفيد 19 انتهى كحالة طوارئ صحية عالمية، لكنه لا يزال “تهديدًا صحيًا عالميًا”.

كما أضاف أن الجهات الصحية تواصل تسجيل الإصابات والوفيات الناجمة عن المرض الذي دفع دول العالم إلى فرض إجراءات وقائية غير مسبوقة، أثرت بشدة على الاقتصاد.