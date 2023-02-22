بعد ليلة من النوم الرديء.. ما هي "الأطعمة الخارقة" التي تمدّك بالنشاط؟

من منا لم يضطر أحيانًا للذهاب إلى عمله أو ممارسات نشاطاته اليومية من دون الحصول على قسط كاف من النوم، ليتحول اليوم بأكمله إلى معاناة ومزاج سيئ؟.. لحسن الحظ فإن دراسة حديثة كشفت عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تمنحنا النشاط بعد ليلة من “النوم الرديء”.

وكشفت الدراسة التي أجراها خبراء لصالح سلسلة متاجر “Bed Kingdom” البريطانية، المختصة ببيع الأسرّة، أن هناك “5 أطعمة خارقة” مفيدة للدماغ، تعمل على إبقائك نشيطا إذا كنت قد عانيت من قلة النوم في الليلة السابقة.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة هي الوجبة الخفيفة المثالية للحصول على شيء حلو المذاق، بينما يجعلك أيضا أكثر يقظة.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كميات كبيرة من الكاكاو، وهو المسؤول عن زيادة طاقتك وتركيزك، حتى تتمكن من إنجاز جميع المهام في العمل.

إنها مليئة أيضا بمضادات الأكسدة، مثل المغنيسيوم المرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الصداع النصفي وخفض ضغط الدم المرتفع.

بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من المغنيسيوم، مما يساعد على محاربة التعب الشديد ومستويات الإجهاد المرتفعة.

والبقاء رطبًا يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة، وتساعد بذور الشيا جسمك على الاحتفاظ بالماء.

ويمكنك تناولها عن طريق مزجها في عصير، أو رشها على الزبادي، أو حتى إضافتها على سلطة.

الأفوكادو

يحتوي كذلك على حوالي 14 غرامًا من الألياف والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم الذي يساعد على منع التعب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مذاقه مذهل على الخبز المحمص، كوجبة غداء للتزود بالوقود.

البطاطا الحلوة

من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم، بالإضافة إلى الكثير من فيتامين سي.

البطاطا الحلوة تعد من الكربوهيدرات الصحية، ويمكن أن تكون خيارا رائعا مع وجبة الغداء، خاصة إذا كنت تخطط لقضاء يوم طويل في الخارج.

البرتقال

البرتقال يحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين سي وعلى السكر الطبيعي، الذي يتم تحويله إلى غلوكوز، وهو أفضل مصدر للوقود في الدماغ.

به ما يكفي من السكر لمنحك الطاقة بسرعة، لكنها ليست كافية لتكون طاغية للغاية وتجعلك تشعر بالتعب.

تناول عصير البرتقال بدلا من تناول الفاكهة، يمكن أن يعزز ذاكرتك وقدرتك العقلية طوال اليوم.

وقال متحدث باسم Bed Kingdom: “الحصول على قسط جيد من النوم ليلا أمر بالغ الأهمية لصحتك، ومن المستحسن أن تستهدف ما بين 7 إلى 9 ساعات كل ليلة. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، فإن هذا العدد من الساعات ليس ممكنا دائما لأسباب مختلفة”.

وتابع: “في هذه الحالات، من المهم أن تمد جسمك بالطاقة التي يحتاجها طوال اليوم، مما يمكن تحقيقه من خلال تناول الأطعمة المناسبة، ويمكن أن يكون الأمر بسيطا، مثل تناول برتقالة في وجبة الإفطار أو تناول البطاطا الحلوة مع غدائك”.