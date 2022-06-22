بعضها خطير.. ما هي أسباب احمرار العين عند الاستيقاظ؟

تتعدد الأعراض والحالات الصحية التي قد تصيب العين والنظر، ومنها الاحمرار الذي يلاحظه البعض عند الاستيقاظ من النوم.

وتحدث هذه الحالة نتيجة تمدد الأوعية الدموية في العين وانتفاخها بعد الاستيقاظ؛ في معظم الحالات الأمر لا يدعو للقلق، ولكن العيون الحمراء أو المحتقنة بالدم في الصباح يمكن أن تكون علامة على أمر خطير.

في السطور التالية، نستعرض أسباب احمرار العين عند الاستيقاظ:

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى احمرار العين عند الاستيقاظ من النوم، والتي لا تعتبر خطيرة، أبرزها ما يلي:

-متلازمة الرؤية الحاسوبية

التحديق في الأجهزة الرقمية لمدة ساعتين، أو أكثر على التوالي يمكن أن يسبب احمرار العين، وإذا قمت بذلك في وقت متأخر من الليل، فقد تستيقظ بعيون حمراء كل صباح.

ويؤدي استخدام الكمبيوتر والجهاز الرقمي إلى إجهاد العينين بشكل كبير؛ لأنك تميل إلى الوميض بشكل أقل عند التحديق في الشاشات، وهذا بدوره يقلل من كمية الرطوبة في العين مسبباً الاحمرار.

-إجهاد العين

مثل متلازمة رؤية الكمبيوتر، يمكن أن تؤدي الأسباب الأخرى لإجهاد العين إلى احمرار العين في الصباح، وتشمل هذه القيادة مسافات طويلة في الليل، أو محاولة القراءة في الإضاءة الخافتة.

-قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يقلل من كمية الترطيب والأكسجين في العين، مما يتسبب في حدوث احمرار مؤقت.

-متلازمة جفاف العين

أثناء النوم، قد تقلل عيناك من إنتاجهما للدموع المرطِّبة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف والاحمرار عند الاستيقاظ. ولدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة جفاف العين، قد تكون العيون الحمراء في الصباح أكثر وضوحاً.

-المسببات البيئية

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء مثل الغبار ودخان السجائر والرماد الناتج عن النار وعوادم السيارات إلى تحسس العينين، مما يؤدي إلى تحولهما إلى اللون الأحمر، ويمكن للهواء الجاف الذي يفتقر إلى الرطوبة أن يسبب احمرار العين أيضاً.

-الحساسية

حبوب اللقاح وعث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة ومسببات الحساسية الأخرى يمكن أن تسبب الحكة والاحمرار والتمزق، سواء كانت الحساسية لديك موسمية أو على مدار العام، فقد يساعدك تناول مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية.

أسباب أكثر خطورة لاحمرار العين عند الاستيقاظ

عندما تكون العيون الحمراء المحتقنة بالدم في الصباح من أعراض حالة طبية، فعادة ما تكون هناك أعراض أخرى يمكنك البحث عنها؛ وتشمل الأعراض التي يجب أن تستدعي العناية الطبية، ما يلي:

-ألم في العين.

-لون أحمر أو وردي شديد لا يتبدد لأكثر من أسبوع.

-رؤية ضبابية أو مزدوجة.

-تغييرات في الرؤية.

-الحساسية للضوء أو الهالات حول الضوء.

-قيء وغثيان.

-تصريف العين.

ترتبط بعض الأعراض الآنفة الذكر بالشروط التالية:

1-التهاب القزحية

القزحية هي الطبقة الوسطى للعين، وهي جزء من الجسم يمدُّ الشبكية بالدم، ويعاني الأشخاص المصابون بالتهاب القزحية من تورم في القزحية.

هناك العديد من الأسباب لهذه الحالة، والتي تسبب احمراراً شديداً في العين، بالإضافة إلى الألم والضبابية والبقع العائمة في الرؤية والحساسية للضوء، مما يشكل تهديداً خطيراً، ويتطلب رعاية طبية.

2-توقف التنفس أثناء النوم

يسبب انقطاع النفس النومي تقلبات مفاجئة في ضغط الدم ومستويات الأكسجين، مما قد يؤثر على الأوعية الدموية في العين. وقد ينتج عن ذلك التهاب واحمرار، وبمرور الوقت، يمكن أن يحدث تلف الشبكية أيضاً من هذه الحالة. وإذا كانت لديك أعراض أخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم، مثل الصداع، أو التهيج عند الاستيقاظ، أو النسيان، فاستشر طبيبك.

3-التهاب الجفن

قد يحدث التهاب الجفن بسبب مجموعة واسعة من المهيجات والبكتيريا والفطريات والفيروسات. وبالإضافة إلى احمرار العين والتهابها عند الاستيقاظ، يمكن أن يسبب التهاب الجفن الحكة والحساسية للضوء والقشور على الجفون العلوية.

نظراً إلى أنّ هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى وجود عدوى خطيرة، فاستشر طبيبك على الفور لتحديد السبب الأساسي؛ وغالباً ما توصف قطرات العين الستيرويدية أو المرطِّبة لعلاج التهاب الجفن، ويمكن أيضاً وصف المضادات الحيوية.

4-التهاب الملتحمة (العين الوردية)

التهاب الملتحمة هو التهاب في العين يمكن أن يكون جرثومياً أو فيروسياً أو حساسية، ويسبب احمراراً وحكة وألماً ونزّاً في إحدى العينين أو كلتيهما، كما يمكن أن يتسبب أيضاً في تقشر رموشك، مما يجعل من الصعب فتح عينيك في الصباح.

ويعالج التهاب الملتحمة الجرثومي بالمضادات الحيوية، ويتم علاج التهاب الملتحمة الفيروسي باستخدام كمادات دافئة وقطرات ترطيب للعين.

5-التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي، هو مرض من أمراض المناعة الذاتية يسبب التهاباً في أنسجة الجسم، بما في ذلك أنسجة الطبقة الخارجية للعين، وغالباً ما ينتج عن ذلك احمرار وجفاف العين.

إذا كانت العيون الحمراء مصحوبة بأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي مثل آلام المفاصل أو الضعف أو فقدان الوزن غير المقصود، أو أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، فاستشر طبيبك.