بعضها خطير.. “تسعة أسباب” قد تكون وراء ألم القلب المفاجئ

يشعر البعض أحياناً بألم مفاجئ في الصدر وخاصة من جهة القلب، بعد مزاولة جهد رياضي أو التعرض لضغط معين أثناء العمل.

وينبه الأطباء لعدم تجاهل تلك المشكلة، والتي تعرف طبياً بألم الصدر (Chest pain) وهو ثاني أكبر سبب لزيارات غرفة الطوارئ في الولايات المتحدة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، هناك بعض من الأسباب المحتملة التي تسبب الألم المفاجئ في القلب، ومن أبرزها:

1- شد عضلي

الشد العضلي قد يؤدي إلى التهاب العضلات والأوتار حول الأضلاع إلى ألم مستمر، وإذا أصبح الألم أسوأ مع النشاط، فقد يكون من أعراض إجهاد العضلات.

2- إصابة الأضلاع

يمكن أن تتسبب إصابات الأضلاع مثل؛ الكدمات والكسور، في حدوث ألم في الصدر، وقد يشعر الشخص بألم شديد في وقت الإصابة إذا كان لديه كسر في الضلع.

3- القرحة الهضمية

القرحة الهضمية، وهي تقرحات في بطانة المعدة، لا تسبب عادة ألمًا شديدًا، ومع ذلك يمكن أن تؤدي إلى إنزعاج متكرر في الصدر، ومن الممكن أن يؤدي تناول مضادات الحموضة، المتوفرة في الصيدليات، إلى تخفيف الألم الناجم عن القرحة الهضمية، لكن يفضل استشارة الطبيب قبل تناولها.

4- مرض الجزر المعدي المريئي

يشير الارتجاع المعدي المريئي إلى وقت عودة محتويات المعدة إلى الحلق، ويمكن أن يسبب شعور حارق في الصدر وطعم حامض في الفم، وبالتالي تعد هذه الحالة من أحد أسباب ألم القلب المفاجئ، بما أنها تحدث في المنطقة المجاورة.

5- الربو

الربو (Asthma) هو اضطراب تنفس شائع يتميز بالتهاب في الشعب الهوائية، ويمكن أن يسبب ألمًا في الصدر، وتشمل الأعراض المختلفة والتي تترافق مع الإصابة بالربو كلًا من ضيق التنفس والسعال والصفير.

6- التهاب الغضروف المفصلي

التهاب الغضروف المفصلي هو التهاب في غضروف القفص الصدري، ويمكن أن تسبب هذه الحالة ألمًا في الصدر، وقد يزداد ألم التهاب الغضروف المفصلي سوءًا عند الجلوس أو الاستلقاء في أوضاع معينة، وكذلك عندما يمارس الشخص أي نشاط بدني.

7- تمزق المريء

إذا انفجر أنبوب الطعام، فقد يكون ذلك من أحد أسباب ألم القلب المفاجئ، فقد يحدث تمزق في المريء بعد القيء الشديد أو عملية تنطوي على المريء.

8- القلق ونوبات الهلع

يمكن أن يسبب القلق الشديد ونوبات الهلع (Panic attack) ألمًا مفاجئًا وحادًا في الصدر، بحيث تكون هذه الحالات من أحد أسباب ألم القلب المفاجئ، ويمكن أن تحدث حالة الصحة العقلية هذه دون سبب على الإطلاق، وقد يصاب بعض الأشخاص بنوبة هلع بعد حدث مرهق أو عاطفي.

9- مشاكل القلب

يفكر معظم الناس في نوبة قلبية عندما يعانون من آلام في الصدر، وعادة ما تتسبب النوبات القلبية في ألم خفيف أو شعور غير مريح بالضغط أو ضيق في الصدر، وقد تًسبب أيضًا ألمًا حارقًا في الصدر.