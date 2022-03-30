طنين الأذن هو اضطراب سمعي حيث يسمع المريض رنيناً أو ضجيج هو في الأصل غير موجود، ويمكن أن يكون سببها مشاكل في أذنيك، وفي بعض الأحيان يمكن أن يحدث طنين الأذن بشكل مؤقت، مثل بعد حضور حفلة موسيقية صاخبة.

وفي أوقات أخرى ، يمكن أن تكون حالة مزمنة تحدث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو تأتي وتذهب، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الطنين المزمن، يمكن أن يتراوح من إزعاج بسيط إلى حالة منهكة، ويصيب الطنين حوالي 15-20٪ من السكان.

وعلى الرغم من وجود أسباب متعددة لطنين الأذن، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل احتمالية إصابتك بطنين الأذن، و فيما يلي بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بطنين الأذن، بحسب موقع “utenclinic”.

احمِ أذنيك

يمكن أن تؤدي الضوضاء الصاخبة الصادرة عن المحركات والآلات والألعاب النارية وأسلحة إطلاق النار والحفلات الموسيقية إلى إتلاف سمعك من خلال التعرض المتكرر بمرور الوقت، استخدم سدادات أذن ناعمة عندما تحتاج إلى التواجد حول ضوضاء عالية، وأضف طبقة أخرى من حماية السمع إذا كان الصوت مرتفعاً بشكل خاص.

ابتعد عن الأصوات

إذا كنت ستحضر حفلاً موسيقياً، فاحجز مقعداً أو قف بعيداً عن مكبرات الصوت، كلما زادت المساحة التي يمكنك وضعها بينك وبين الضوضاء العالية، زادت أمانها لأذنيك. يمكن أن يساعد أيضًا في منح أذنيك فترات راحة متقطعة عن طريق الابتعاد بانتظام عن الضوضاء العالية إذا كان لا بد من التعرض لها.

حدد الوقت الذي تقضيه حول الأصوات العالية

حتى إذا كانت الضوضاء لا تبدو عالية بشكل خاص، مثل صوت خلاط المطبخ الجاري، فقد يؤدي ذلك إلى طنين الأذن الناتج عن التعرض لفترات طويلة، سيختلف الوقت اعتماداً على درجة الصوت، لكن كن على دراية به وحاول الحد من تعرضك إن أمكن.

توخى الحذر مع سماعات الأذن

يجب ضبط سماعات الرأس وسماعات الأذن على مستويات صوت أقل لحمايتك من فقدان السمع وطنين الأذن، وتعد سماعات إلغاء الضوضاء خياراً جيداً، لأن الضوضاء المتداخلة المخففة ستساعدك على السماع من سماعات الرأس بمستوى صوت أقل، اختبر مستوى الصوت بجانبك من صديق.

تخلص من ضغوط حياتك

يمكن للأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن أو لديهم ميل للإصابة بطنين الأذن أن يساعدوا في تخفيفه أو منعه عن طريق التحكم في التوتر، يمكن أن يسبب الإجهاد تقلصات العضلات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم إدراك أصوات طنين الأذن، تحكم في توترك من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، واليوجا، والاسترخاء مع الأصدقاء والعائلة، والمشي، أو أي نشاط مهدئ آخر تستمتع به، هذا مهم ليس فقط لطنين الأذن، ولكن لأمراض وآلام أخرى قد تعاني منها، يمكن أن يجعلك التوتر تشعر بأنك أسوأ من أي حالة تقريباً.