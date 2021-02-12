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بعكس المتوقع ... عليكم تقليل عدد مرات الاستحمام

12 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 2:22 مساءً
الاستحمام - تعبيرية

الاستحمام - تعبيرية

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وجدت الأبحاث الحديثة أن الاستحمام اليومي يمكن أن يشكل خطرا على الصحة، وهذه بالتأكيد أخبار سارة بالنسبة للذين يستحمون بشكل نادر في هذا الفصل.

وأوضح الطبيب رانيلا من بوسطن الأمريكية، أنه إذا كان الإنسان لا يتعرق ولا يلامس الوحل أو الأوساخ في فصل الشتاء فلا داعي للاستحمام يوميا، وأشار أن المسام والجلد لديهما القدرة على تنظيف نفسهما، بحسب ما نقله موقع “نيوز إكسبرس”.

ومن بعض المشكلات التي يسببها الاستحمام في الشتاء، بحسب الطبيب، هو جفاف المسام والجلد. حيث يزيل الاستحمام بالماء الحار الزيوت المفيدة، التي تمنع تشقق المسام والجلد. وبهذه الطريقة يجعل الاستحمام المفرط المسام والجلد متقشرا وجافا.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الاستحمام بشكل منتظم إلى تجريد المسام والجلد من الكائنات الدقيقة التي تنتجه للحفاظ على صحتها وحمايتها من السموم الناتجة عن المنتجات الكيميائية.

ولهذا السبب ينصح أطباء الأمراض الجلدية بالحد من الاستحمام اليومي في فصل الشتاء والاستحمام كل يومين أو ثلاثة أيام، بدلا من ذلك.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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