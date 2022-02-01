بعيداً عن الجهاز التنفسي.. عارض نادر للإصابة بفيروس كورونا

تعتبر الإصابة بأعراض كورونا التقليدية، امراً شائعاً ومعروفاً، خاصة تلك المرتبطة بالجهاز التنفسي، حيث يؤثر فيروس كورونا ومتحوراته بالعموم، وبنسب متفاوتة، على قدرة المصاب بالشم أو التذوق، إضافة إلى أعراض جانبية تم تسجيلها، قد تصيب الجهاز الهضمي أيضاً.

وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، يمكن أن تختفي بعض الأعراض في غضون 15 يومًا، وربما يستمر البعض الآخر لفترة أطول. ولا توجد طريقة للتنبؤ بمن سيعاني من أعراض طويلة، وما هي الأعراض التي يمكن أن يعاني منها، لكن الثابت هو أن بعض الأعراض طويلة المدى لعدوى فيروس كورونا يمكن أن تتفاقم بسبب الإجهاد.

الأعراض الشائعة

ويعاني بعض المصابين من كوفيد طويل المدى من أعراض شائعة هي الصداع والإسهال وضيق التنفس. بصرف النظر عن الأعراض الشائعة، فإن هناك بعض العلامات الأخرى لا يصاب بها جميع من يتعرضون لعدوى كوفيد-19، أو غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، وهي الدوار، والتي تعد من الأعراض التي تحدث في حالات نادرة ولكنها يمكن أن تزداد سوءًا بسبب الإرهاق.

ويتم تعريف الدوار على أنه مزيج من الأعراض تشمل الشعور بالإغماء أو الدوار أو الضعف أو عدم الثبات، مما يخلق إحساسًا زائفًا بأن كل شيء من حول الشخص يدور أو يتحرك.

ويمكن للمرء أن يشعر بالدوار لأسباب عديدة في بعض الأحيان بسبب الضعف أو الجفاف، ولهذا السبب يكون من الصعب التمييز بعد الإصابة بفيروس كورونا وما إذا كان الدوار ناتجاً عن كوفيد أو بعض الأسباب الأخرى.

ويقول الخبراء إنه إذا كانت نوبة الدوار متكررة بعد كوفيد-19، فربما تكون أحد الآثار الجانبية للعدوى الفيروسية. وفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS، يمكن للإجهاد المفرط أن يجعل الدوار أسوأ وربما يؤثر بشكل قوي على النشاط اليومي للشخص.

النوبات الحادة

ويمكن أن يؤدي الإرهاق إلى تفاقم نوبات الدوار، حيث يشعر المرء باختلال بسيط في التوازن، أو أنه غير قادر على المشي أو الوقوف بشكل صحيح. في بعض الحالات، يعاني الشخص حتى من طنين في الأذنين وضعف السمع وإجهاد العين والصداع. لكن لا يعد الدوار حالة تدعو إلى الخوف أو القلق ما لم تكن النوبات حادة.

ويأتي الشعور بالدوار ويختفي، وفي حالات نادرة فقط، يستمر لفترة أطول. وينصح الخبراء بضرورة استشارة طبيب عندما يشعر الشخص بالدوار طوال الوقت وتتأثر أنشطة حياته اليومية.