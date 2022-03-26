بعيدا عن الأدوية.. أطعمة فعالة تساعدك على التعامل مع الإمساك

يعاني عدد كبير من الناس حول العالم من الإمساك وما يصاحب ذلك من صعوبة ومعاناة كبيرة أحياناً.

للتخلص من هذه المعاناة يمكن الإعتماد على مجموعة من الأطعمة الفعالة للتعامل مع الإمساك، وتنشيط حركة الأمعاء والتمتع بصحة جيدة.

يعد الإمساك من اضطرابات الجهازالهضمي، التي يعاني منها ملايين الناس حول العالم. ويمكن أن يحول الإمساك حياة البعض إلى كابوس حقيقي، ويؤثر على الكثير من مناحي حياتهم اليومية.

وبدلاً من تناول أدوية طبية لعلاج الإمساك، يمكن اللجوء إلى مجموعة من الأطعمة ذات النتائج السريعة والفعالة في نفس الوقت. ويشير موقع “أبونيت” الألماني إلى أن هناك عدة أطعمة للتعامل مع الإمساك ، وتنشيط حركة الأمعاء، من ضمنها:

خبز القمح الكامل: ينصح باستبدال الدقيق الأبيض بدقيق القمح الكامل في وجبتي الإفطار أو العشاء، حيث إن استهلاك الألياف يلعب دورا في تنظيم حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك، لكن مع ضرورة عدم الإفراط في استهلاك الألياف للحصول على نتائج فعالة.

تناول البروكلي: يشير موقع “أبونيت” المتخصص في الأخبار الطبية، أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات مفيد بشكل عام لعملية الهضم. ومن بين الأطعمة الغنية بالألياف هناك البروكلي، الذي يساعد على دعم صحة الأمعاء.

دقيق الشوفان: يعد دقيق الشوفان من بين الأطعمة الصحية للغاية، إذ يحتوي على نوعين من الألياف غير قابلة للذوبان والقابلة للذوبان. ويساعد الشوفان على تنظيم عملية الهضم وتسهيل عملية التبرز والتخلص من الفضلات، حسب ما كشفت عنه دراسات سابقة.

شرب الماء: أفاد موقع “أبونيت” أن شرب كميات كافية من الماء يساعد على الهضم الطبيعي، مضيفاً أن شرب كوب واحد من الماء في الصباح الباكر وبعد عملية الاستيقاظ يساعد على تحفيز نشاط الأمعاء.

البرقوق: يعد البرقوق المجفف أو عصير البرقوف من العلاجات المنزلية القديمة للإمساك. فالفواكه المجففة لا تحتوي على الكثير من الألياف فحسب، بل أيضاً على مادة “السوربيتول”، التي تلعب دورا في تليين البراز.

بذور الكتان: لها تأثير مهم في الجهاز الهضمي، فملعقة طعام واحدة فقط من بذور الكتان تحتوي على حوالي 2.8 غرام من الألياف، مما يؤدي إلى التخفيف من حالات الإمساك. لكن ينصح بتناول بذور الكتان بكميات مناسبة وعدم تناولها بكميات كبيرة.

الفشار: أورد موقع “أوبونيت” أن الفشار من الأطعمة الغنية بالألياف شريطة تحضيره بطريقة صحيحة، أي عدم وجود الكثير من الدهون والقليل من السكر والملح. كما يساعد الفشار على عملية هضم الطعام بطريقة جيدة ويحمي من الإمساك، حسب موقع “هيلث”.

أسباب الإمساك

من جهة آخرى، هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك. وأشار موقع “غيزوندهايت” الألماني إلى أن البعض من هذه الأسباب يعود إلى نمط الحياة، حيث يتم اتباع نظام غذائي غير مناسب (مثال عدم تناول الألياف بكمية كافية). وأيضاً القليل من التمارين الرياضية وقلة الحركة. وكذالك أسباب نفسية مثل الاكتاب والتوتر وفقدان الشهية وغيرها من الأسباب.