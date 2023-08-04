بـ 7 طرق.. التمارين الرياضيّة يمكن أن تُعزّز صحّتك العقليّة

على الرغم من كل التركيز على المظهر والشعور باللياقة، سيكون من السهل تفويت مقدار تمرين النعمة للصحة العقلية.

ولكن إلى جانب زيادة قوة العضلات والقدرة على التحمل، يمكن لتمارين القلب والقوة، حرفياً، تغيير رأيك، حيث وجدت الأبحاث أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يجعل عقلك أكثر ذكاءً، بل ويعزز قدرة العضو على تكوين اتصالات عصبية حتى تكون قادرًا بشكل أفضل على التعامل مع كل شيء قادم إليك، وفق ما جاء في موقع “AARP”.

على الرغم من وجود العديد من الألغاز حول الارتباط بين الجسد والعقل، إلا أنه من الواضح أنه سواء كنت تجري أو تسبح أو ترفع الأثقال، فإن التمارين الرياضية يمكن أن تعزز صحتك العقلية بعدة طرق ديناميكية. إليكم هذه الطرق السبعة:

1- تغيير طريقة تفكيرك

إذا شعرت يومًا بأنك تطلق النار على جميع الأسطوانات بعد التمرين، فقد تستفيد من الطريقة التي يمكن أن تغير بها التمارين عقلك.

من خلال النشاط، يمكنك دعم النمو الخلوي في الدماغ وإجراء المزيد من تلك الروابط العصبية. تشرح أبيجيل نوروزينيا، كبيرة المدرسين والأخصائيين النفسيين في الحرم الجامعي الطبي بجامعة كولورادو أنشوتز في قسم الطب النفسي، أن التمرين يعزز كل هذه المرونة العصبية، كما أنه يحسن وظائف المخ، وفقًا لمراجعة عام 2020 للبحوث التي أُجريت على الحيوانات والإنسان.

يمكن أن يجعل ذلك الشخص أفضل استعدادًا للاستجابة للنكسات والتكيف. تقول نوروزينيا إن هذا النمو الجديد في الدماغ مهم لمساعدتنا على تعلم الأشياء، وهو أمر مهم جدًا في العلاج. وتضيف: “لأن ما نقوم به في العلاج هو أننا نساعد الناس على تعلم التفكير والتصرف بطرق جديدة”.

2- تحسين مزاجك

يمكن للتمارين الرياضية أيضًا تحسين الحالة المزاجية للشخص بسرعة. يقول بن سينغ، زميل باحث في النشاط البدني بجامعة جنوب أستراليا: “هناك تغيرات فورية تحدث في الدماغ”.

قاد سينغ مراجعة بحثية نُشرت في فبراير 2023 في المجلة البريطانية للطب الرياضي والتي وجدت أن التمارين الرياضية “مفيدة للغاية” في الحد من أعراض الاكتئاب والقلق والضيق. يرجع ذلك جزئيًا إلى أن النشاط البدني يؤدي إلى ضخ هرمونات الشعور بالسعادة في الدماغ. كما يلاحظ سينغ أنه “يمكن أن يزيد من إفراز الإندورفين”، ويرفع مستويات السيروتونين والدوبامين أيضًا.

3- المساعدة في تنظيم العاطفة

بالطبع، قد يؤدي إفراغ كيس الحلوى بسرعة إلى تحسين مزاجك أيضًا، أي قبل تحطم السكر. ما الذي يجعل التمرين مختلفًا؟ ما الذي يمنع هذا المُحسِّن للمزاج من أن يصبح مصدر إزعاج للمزاج؟

توصلت الأبحاث إلى أن التغييرات العصبية يمكن أن تجعل التأثير الإيجابي للتمرين على عقلك أكثر استدامة. حيث يحصل الناس على فائدة إضافية من الانضباط في ممارسة الرياضة. إن فعل الدفع خلال التمرين عندما لا تشعر أنه يعزز قدرتك على التعامل مع المشاعر غير المريحة من دون تجنبها.

تقول نوروزينيا: “يمكن أن تكون ممارسة الرياضة في حد ذاتها مفيدة لأنها تعلم الناس كيفية تحمل الضيق بطريقة تحاكي المستويات الأعلى من الإثارة التي يمكن أن تشعر بأنها مماثلة للقلق”.

إلى جانب ذلك، توضح أن هذا يعرض الشخص لأحاسيس غير مريحة بطريقة آمنة. في مجال الصحة العقلية، يُطلق على هذه الممارسة المتمثلة في إشراك الأحاسيس المخيفة بطريقة خاضعة للرقابة وهي علاجية التعرض الداخلي، وهي تعزز قدرة الشخص على تحمل الأحاسيس غير المريحة التي من المحتمل أن يتجنبها من قبل.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا في معالجة الاكتئاب، والقلق، واضطراب الوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، واضطرابات تعاطي المخدرات واضطرابات الشخصية، كما تقول نوروزينيا – أو في الحقيقة أي تحدٍ للصحة العقلية يحاول فيه الشخص تجنب الشعور بـ عاطفة خاصة.

4- تقوية العلاقة بين العقل والجسد

يقول الخبراء إن تصور كيف تكون التمارين مفيدة عقليًا – وليس فقط جسديًا – يتطلب تحولًا جذريًا من التفكير في العقل والجسد على أنهما منفصلان.

تقول مارينا فايس، أخصائية علم النفس الإكلينيكي في مركز الابتكار في الصحة العقلية في جامعة نيويورك: “يرتبط الدماغ والجسم بعدة طرق، على سبيل المثال، من خلال العصب المبهم. تنزل أم جميع الأعصاب القحفية من الدماغ عبر العمود الفقري وتحمل إشارات من الدماغ في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والجهاز الهضمي. كما أنه ينقل التغذية الراجعة من جميع أنحاء الجسم إلى الدماغ”.

لقد ثبت أن تحفيز العصب المبهم من خلال التمارين يقوي الصلة بين العقل والجسم ويساعد في كل شيء بدءًا من الاكتئاب المقاوم للعلاج وحتى اضطراب ما بعد الصدمة.

5- زيادة تقلب معدل ضربات القلب

أحد مقاييس الصحة هو النطاق الذي يمكن أن يختلف فيه معدل ضربات القلب بأمان من الراحة إلى المجهود.

يعتبر تقلب معدل ضربات القلب أيضًا مؤشرًا لهذا التفاعل المعقد بين الدماغ والجسم – حيث يوضح مدى قوة هذا الاتصال. إن التمرين يحسن تقلب معدل ضربات القلب.

يمكن أن تساعد زيادة تقلبات معدل ضربات القلب في حمايتنا من مشكلات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، حتى عندما نواجه ضغوطًا أخرى، مثل تشخيص السرطان.

كما أن التدريب المتقطع عالي الكثافة – دفعات من التمارين المكثفة تليها فترات من العمل البطيء والأقل تطلبًا – على وجه الخصوص، يمكن أن يزيد هذا النطاق في معدل ضربات القلب. كما يمكن أن يكون تدريب HIIT مفيدًا حتى للبالغين الذين لم يقتربوا من 150 دقيقة من التمارين الموصى بها أسبوعيًا، كما وجدت دراسة نُشرت في Journal of Exercise Science & Fitness.

فقط تأكد من مراجعة الطبيب قبل البدء في أي نظام جديد والتيسير عليه.

6- تحسين صورة الجسم

بالنظر إلى أن مخاوف صورة الجسد، مثل التشوه الجسدي، غالبًا ما تكون مرتبطة بالإدراك، فقد يكون هناك ميل لرفض تعليق الأشخاص بمظهرهم الجسدي على أنه دائمًا ما يكون كذلك. لكن الباحثين في علم التمارين والصحة العقلية يجدون أنها ليست مجرد تناسب. بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون علاج اضطرابات الصحة العقلية الكامنة والميل إلى ممارسة الرياضة بطريقة صحية مفيدًا في تحسين صورة الجسم.

عندما يصبح الناس أكثر نشاطًا، فإنه يميل إلى زيادة ثقتهم في قدرتهم على تحقيق أهداف مهمة. يسمي العلماء هذا التمرين بالكفاءة الذاتية، وهو مرتبط بتحسين صورة الجسم، وفقًا لتحليل بحثي حديث لتقييم دور التمرين في إدارة اضطرابات الصحة العقلية الذي نُشر في المجلة السنوية للطب.

7- أن تكون اجتماعيًا

قد يبدو “وباء الوحدة” الذي حدده الجراح العام، والذي يؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن، منفصلاً عن المخاوف بشأن عدم ممارسة هذه المجموعة نفسها للتمارين الرياضية الكافية. لكن من الممكن مهاجمة كلتا المشكلتين في وقت واحد. يمكن أن يساعد العمل مع صديق الأشخاص على الشعور بمزيد من الحماس والمغامرة والاتساق، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث وجدت بعض الأبحاث أن التمرين مع الآخرين مفيد بشكل خاص لكبار السن.

كما وجدت إحدى الدراسات اليابانية أن كبار السن الذين مارسوا التمارين مرتين في الأسبوع أو أكثر مع الآخرين كانوا أقل عرضة للإصابة بالضعف الإدراكي من أولئك الذين مارسوا التمارين بمفردهم أو لم يمارسوا الرياضة على الإطلاق.

إذا كان من الصعب عليك الخروج من المنزل لبدء ممارسة الرياضة بمفردك، فلا تفعل ذلك. انضم إلى مجموعة بدلاً من ذلك في صالة الألعاب الرياضية المحلية، أو قم بدعوة صديق أو أحد أفراد العائلة للتمرن معك، والذي يمكن أن يكون حافزًا لبدء نظام جديد والالتزام به

يمكنك دائمًا زيادة التزامك للوصول في النهاية إلى التوصية أو تجاوزها بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني كل أسبوع. جرب المشي السريع أو أكثر، وتأكد من العمل على تضمين تمارين القوة وتمارين القلب. يؤكد سميث وخبراء آخرون أن أي نشاط بدني أفضل من لا شيء – ووجود آخرين يمارسون الرياضة معك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

يقترح سميث: “ادمجها في روتينك، بطريقة ما تجد نفسك تتطلع إليها”.