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بلمس جلدك ... هكذا تكشف خطر تعرضك لكورونا

25 - يناير - 2021
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للتأكد من الإصابة بعدوى كورونا، كشف الخبراء عن طريقة بسيطة قد لا يعرفها الكثيرون تتمثل في لمس الصدر أو الظهر، واستشعار درجة الحرارة باليد.

وبحسب هيئة خدمات الصحة البريطانية، فإن ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا قد يكون واضحاً في الصدر أو الظهر، لذا فإن استشعار درجة الحرارة عبر لمس هاتين المنطقتين قد يساعد في التنبه إلى خطر الإصابة.

ويقول الخبراء، فإن هذا الإجراء قد يُغني عن استخدام مقياس حرارة باهظ الثمن للتحقق من درجة الحرارة. ومن المعروف بأن الحمى الشديدة هي واحدة من ثلاث علامات تحذيرية رئيسية للإصابة بفيروس كورونا، وهي ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

إذا ظهرت عليك أي من أعراض فيروس كورونا، فيجب إجراء اختبار بأقصى سرعة وعزل نفسك في المنزل حتى تحصل على نتيجة الاختبار. إذا كان الاختبار سلبيًا، يمكنك العودة إلى الحياة الطبيعية. ولكن إذا كانت النتيجة إيجابية، يجب أن تعزل نفسك في المنزل لمدة 10 أيام أخرى، بحسب ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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