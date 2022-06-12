بمجرّد لمسه.. هذا ما يفعله دخان السجائر بالجلد!

تتعدّد المخاطر والعواقب الصحية التي يتركها التدخين بمختلف أشكاله على صحة الانسان. اذ يؤدي الى الاصابة بأمراض مختلفة تهدد حياة الانسان. غير أن دراسة جديدة كشفت أن الجلد يتأثر بشكل كبير بالتدخين تمامًا كما الأعضاء الداخلية.

في التفاصيل، أكدت دراسة جديدة أن احتراق التبغ عند التدخين يؤثر سلبا على جلد البشر، حيث يوسع تأثير التواجد بجوار شخص مدخن، ويعمق سلبياته على الآخرين، ويضر بسطح الجلد والبشرة بشكل مباشر، ناهيك عن انهاك الرئتين.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا ريفيرسايد، أن الجلد يتعرض لضرر بالغ من خلال التلامس مع أي بقايا محملة بالنيكوتين خلال 24 ساعة من احتراقها، وذلك ينطبق أيضًا على دخان السجائر التقليدية والإلكترونية.

في السياق نفسه، أشارت “جيوفانا بوزولوس”، إحدى الباحثات في الدراسة الجديدة، إلى أن التلامس الجلدي المباشر مع النيكوتين يضعف من التئام الجروح، ويزيد من قابلية الإصابة بالالتهابات الجلدية، بسبب انخفاض الاستجاب المناعية، كما أنه يسبب الإجهاز التأكسدي في خلايا الجلد.

وركزت الدراسة على مدى خطورة تأثير ملامسة الدخان المنتشر في محيط الجو، وملامسته لمختلف الأسطح، خاصة مع تساقط السائل المشبع بالنيكوتين الخاص بالسجائر الإلكترونية.

ولاختبار مدى تأثير التعرض للنيكوتين البيئي على الجلد البشري، أخضع الباحثون نموذجًا ثلاثي الأبعاد لبشرة الجلد للتعرض بشكل مباشر للنيكوتين لمدة 24 ساعة، وهو ما يعادل مستويات النيكوتين التي يتعرض لها الإنسان في بيئة ملوثة بسوائل السجائر الإلكترونية أو دخان السجائر التقليدية.

كما خلصت الدراسة إلى أن الأطفال الصغار الذين يعانون من أمراض جلدية، وكذلك البالغون الذين يعملون في البيئة، يتعرضون لنسبة عالية من النيكوتين، لأنهم عرضة للإصابة بالتأثيرات السلبية على جلدهم.

وقالت بوزولوس في بيان رسمي لفريق الدراسة، إن ”التعرض لدخان النيكوتين أو المركبات السائلة المشبعة بالنيكوتين، يتسبب في تأثيرات مزمنة على الجلد، مما يُعرضُ مستخدمي السجائر بكافة أنواعها والتجار وكذلك المحيطين بهم إلى أخطار“.

ويتفاقم تأثير التدخين السلبي على المحيطين بالمدخنين، وذلك مع التضخم السريع في معدل مدخني السجائر الإلكترونية، أو ما يعرف بالـ“فايب“، حيث أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، أن أكثر من مليون مراهق أدمنوا على تدخين النيكوتين، بسبب أقلام السجائر الإلكترونية من شركة ”Juul“ الرائدة في هذا المجال.