بمختلف ألوانه ونكهاته.. فوائد صحيّة جمّة للتفاح

التفاح هو الفاكهة الأكثر استهلاكًا في الولايات المتحدة. إنها تأتي في مختلف الألوان والنكهات وعادة ما تؤكل نيئة كوجبة خفيفة أو مطبوخة في المخبوزات. ويستخدم التفاح أيضًا لإنتاج عصير التفاح والعصائر والمربيات والنبيذ، بحسب health.

بالإضافة إلى استخداماته في الطهي، يعرف التفاح بفوائده الصحية العديدة. وتشير الأدلة إلى أن تناول التفاح يمكن أن يحسن عملية الهضم ويحمي من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب، من بين فوائد أخرى.

إليكم أهم الفوائد الصحية للتفاح:

1- يعزز صحة القلب

يعد التفاح، بخاصة مع قشرته، مصدرًا غنيًا بالألياف والبوليفينول والمواد المغذية الأخرى التي تدعم صحة القلب.

وقد ربطت العديد من الدراسات التفاح بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. وجدت إحدى المراجعات التي أجريت عام 2020 أن تناول 100-150 جرامًا من التفاح الكامل يوميًا (حوالي تفاحة صغيرة واحدة) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط استهلاك التفاح اليومي بانخفاض خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية بنسبة 27% وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 25%.

2- يحسن صحة الجهاز الهضمي

التفاح مصدر جيد للبكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تحسن عملية الهضم. باعتباره أليافًا قابلة للذوبان، يمتص البكتين الماء في الجهاز الهضمي مما يخلق برازًا أكبر وأكثر ليونة يسهل مروره. يُعرف البكتين أيضًا بأنه مادة بريبيوتيك تشجع نمو ونشاط البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

3- قد يدعم إدارة الوزن

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الماء والألياف ولكنه منخفض السعرات الحرارية مما يمكن أن يدعم إدارة الوزن عن طريق إبقائك ممتلئًا وتقليل تناول السعرات الحرارية اليومية.

وربطت إحدى الدراسات التي أجريت على البالغين تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات الغنية بالألياف وفقدان الوزن. المشاركون الذين تناولوا التفاح بشكل متكرر فقدوا ما متوسطه 1.24 رطل على مدى أربع سنوات.

فيما وجدت مراجعة أخرى أن تناول التفاح أدى إلى انخفاض ملحوظ في مؤشر كتلة الجسم (BMI). ومع ذلك، لم يتم العثور على اختلافات كبيرة في وزن الجسم.

4- قد يمنع مرض السكري

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون حصتين من الفواكه الكاملة، مثل التفاح، يوميًا يقل لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 36٪ مقارنة بالأشخاص الذين يستهلكون أقل من نصف حصة.

وجدت إحدى المراجعات أن التفاح والكمثرى ارتبطا بانخفاض كبير بنسبة 18٪ في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وجد الباحثون أنه حتى حصة واحدة في الأسبوع يمكن أن تقلل من المخاطر بنسبة 3%.

قد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو تركيز مركبات الفلافونويد، بما في ذلك الكيرسيتين، في التفاح، مما قد يساعد على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

كما أن الألياف القابلة للذوبان في التفاح قد تمنع أيضًا مرض السكري عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

5- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

التفاح غني بمضادات الأكسدة، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تحييد الجذور الحرة المسببة للسرطان

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في التفاح يمكن أن تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية ومنعها من التكاثر.

كما أن الألياف الموجودة في التفاح قد تساعد أيضًا في الحماية من سرطان القولون والمستقيم. تشير النتائج الأخيرة التي توصل إليها المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان إلى أنه مقابل كل 10 جرام زيادة في الألياف الغذائية، هناك انخفاض بنسبة 7٪ في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

تشير العديد من الدراسات الرصدية إلى أن التفاح قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان البروستات، بعض أنواع سرطانات الجهاز الهضمي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد التأثيرات المضادة للسرطان للتفاح.

6- يدعم صحة الدماغ

قد تفيد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات الوظيفة الإدراكية، خاصة عند كبار السن. على وجه الخصوص، أظهرت الدراسات أن الكيرسيتين الموجود في التفاح قد يساعد في حماية الخلايا العصبية في الدماغ من الأكسدة ومنع مرض الزهايمر. ومع ذلك، هناك حاجة إلى دراسات بشرية لإقامة علاقة واضحة.