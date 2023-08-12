بهار "رخيص الثمن" يحميك من ارتفاع السكر.. فما هو؟!

البهارات لها العديد من الفوائد الصحية

منذ القدم، احتلّ الكركم مكانةً مرموقةً في تراث الطب الشعبي والتقاليد العريقة. إذ يعتبر هذا البهار الرائع جزءًا لا يتجزأ من مجموعة العلاجات الطبيعية التي تُقدّمها الطبيعة للإنسان. يُعزَز الكركم مناعتنا ويحمي جسمنا بفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

لا يقتصر دور الكركم على الصحة فقط، بل يمتد إلى عالم الطهي ليمنحنا تجربة طعامٍ لا تُنسى. يضفي لمسةً فريدةً على الأطباق بنكهته القوية ولونه الزاهي، ويُضيف قيمةً غذائيةً عاليةً إلى مختلف الوجبات.

فوائد الكركم في خفض مستويات سكر الدم

تُعد فوائد الكركم في خفض مستويات سكر الدم واحدةً من الجوانب البارزة لهذا الجذر الذهبي.

يمتلك الكركم مكونات نشطة تُعرف باسم “الكركومينات”، وهذه المكونات تسهم في تحقيق التوازن والتنظيم في مستويات السكر في الجسم.

إليك بعض الفوائد المرتبطة بقدرة الكركم على خفض مستويات سكر الدم:

زيادة حساسية الأنسولين: يُعزَز تناول الكركم منحساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن نقل الجلوكوز إلى الخلايا للاستفادة منه كمصدر للطاقة. بزيادة حساسية الأنسولين، يتحسن توازن مستويات السكر في الدم.

تقليل ارتفاع مستويات الجلوكوز بعد الوجبات: إن تناول الكركم يمكن أن يساهم في تقليل ارتفاع مستويات الجلوكوز بعد تناول الوجبات، مما يساعد على تفادي ذروة ارتفاع السكر بعد الأكل.

تقليل التهابات الأنسجة الدهنية: يمتاز الكركم بقدرته على تقليل التهابات الأنسجة الدهنية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين استجابة الجسم للأنسولين وبالتالي تقليل مستويات السكر.

تحسين وظائف الكبد: الكبد هو العضو المسؤول عن تخزين وتحويل الجلوكوز. يعزز الكركم من صحة الكبد ويحسن وظائفه، مما يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم

مكافحة الأكسدة والالتهابات: الكركومينات تعمل كمضادات للأكسدة ومضادات للالتهابات، مما يمكن أن يسهم في تقليل التوتر الأكسدي والالتهابات التي قد تؤثر سلباً على استقرار مستويات السكر.

من المهم التأكيد على أن تناول الكركم لا يُعتبر بديلاً للعلاجات الطبية المعتمدة لمرضى السكري. إذا كنت تعاني من مشاكل في مستويات السكر في الدم، يجب عليك استشارة طبيبك قبل إدخال أي تغييرات في نظامك الغذائي أو استخدام المكملات الغذائية.