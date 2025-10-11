بيل غيتس ومنظمة أمريكية يدرسان إتاحة أدوية إنقاص الوزن للبلدان منخفضة الدخل

قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس ومدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية جارباس باربوسا إنهما مهتمان بجعل أدوية إنقاص الوزن متاحة بشكل أوسع في البلدان منخفضة الدخل، على غرار عقار (ويجوفي) الذي تطوره شركة نوفو نورديسك وعقار (مونجارو) من شركة إيلي ليلي.

وفي مقابلتين منفصلتين مع رويترز، قال جيتس وباربوسا إنهما يدركان التفاوت في توافر هذه العلاجات الفعالة وباهظة الثمن.

ويعيش نحو 70 بالمئة من بين مليار شخص يعانون من السمنة في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهي دول قد تجد صعوبة في تحمل تكلفة مواجهة هذا المرض ومضاعفاته الصحية مثل السكري وأمراض القلب.

وردا على سؤال عما إذا كانت مؤسسة بيل غيتس ستساعد في جعل علاجات إنقاص الوزن أكثر توفرا، قال مؤسس شركة مايكروسوفت “على الأرجح”.

وأضاف أن المؤسسة لديها سجل حافل في توفير الأدوية التي ثبتت فعاليتها في الدول الغنية “بأسعار منخفضة جدا لتصبح في متناول الجميع حول العالم”.

وقال متحدث باسم المؤسسة إنها تعمل حاليا على أبحاث أولية لمعرفة إمكانية استخدام أدوية إنقاص الوزن لتحسين النتائج لدى النساء المصابات بسكري الحمل.

وأوصت منظمة الصحة العالمية في مسودة إرشاداتها هذا العام باستخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة لدى البالغين، لكنها انتقدت الشركات المنتجة بسبب ارتفاع أسعارها وصعوبة الحصول عليها.

وتدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وهي ذراع المنظمة في الأمريكتين، صندوقا يساعد في خفض أسعار الأدوية عبر ضمان طلبات شراء جماعية نيابة عن الدول الأعضاء وعددها 35 دولة.

وقال باربوسا لرويترز إن استخدام هذا الصندوق لشراء أدوية إنقاص الوزن يُعد خيارا مطروحا، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يساعد الشركات المصنعة في تسريع الإجراءات التنظيمية بدلا من التقدم بطلبات اعتماد في كل دولة على حدة.

وأضاف “لقد بدأنا الحوار”، موضحا أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تعمل على إعداد توصيات بشأن أفضل سبل استخدام هذه الأدوية وأنها تعتزم التحدث مع شركتي نوفو نورديسك وإيلي ليلي وشركات أدوية أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.