الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينها آلام أسفل البطن ... علامات تنذر بالتهاب المبيض

16 - مارس - 2021
تعبيرية_ ألم في الجهاز الهضمي

ألم في البطن - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والولادة إن التهاب المبايض هو التهاب بكتيري يرجع لأسباب عدة، منها العلاجات النسائية مثل تركيب اللولب لمنع الحمل وتعدّد العلاقات الجنسية.

وأضافت الرابطة أن أعراض التهاب المبايض تتمثل في آلام أسفل البطن، سواء على جانب واحد أو جانبين، إلى جانب النزيف في خارج موعد الدورة الشهرية وإفرازات المهبل كريهة الرائحة وآلام أثناء الجماع، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الحمى والغثيان والقيء والشعور العام بالإعياء.

وأشارت الرابطة إلى أنه يتم علاج التهاب المبايض بواسطة المضادات الحيوية، محذرة من أن عدم العلاج قد تترتب عليه عواقب وخيمة مثل تسمم الدم أو فقدان الخصوبة.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

المزيد من الصحة

القلق غالباً ما يكون مصحوباً بسلوكيات تعكس حالة من التوتر وعدم الارتياح
هل أنت مصاب بالقلق.. هذه الأعراض ستؤكد لك ذلك!
يعاني البعض وخاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة من ازدياد حكة الرأس والرقبة
أبرز 10 أسباب قد تؤدي للإصابة بحكة الرأس المزعجة
العالم يسجل أرقام قياسية بكورونا بسبب أوميكرون
تصريح صادم لمسؤول كبير في الصحة العالمية.. علينا احترام فيروس كورونا!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
كارثة المرفأ
حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
اللواء ابراهيم
اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر