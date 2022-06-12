بينها اشتهاء الملح.. علامات تدل على أن جسمك مدمن على السكر!

يعتبر السكر خطرا كبيرا على صحتك العامة، ويمكن أن يؤدي استهلاكه بكميات كبيرة إلى مضاعفات مختلفة بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان وحب الشباب والاكتئاب وزيادة الوزن، بل أيضا المساهمة في تسريع عملية الشيخوخة.

فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن رغبتك الشديدة في تناول الحلويات يمكن أن تكون في الواقع إدمانا على السكر، بحسب الموقع الصحي onlymyhealth.

1. زيادة الوزن

السكر عبارة عن سعرات حرارية فارغة، فهو لا يوفر أي نوع من التغذية لجسمك ولكنه يميل إلى زيادة تناول السعرات الحرارية مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

ليس هذا فقط ولكن المواد الغذائية السكرية تفتقر إلى البروتين، ما تجعلها أقل إشباعا وبالتالي ينتج عنها الإفراط في تناول الطعام.

كما لا تحتوي الأطعمة السكرية المكررة على مضادات الأكسدة ما يزيد من فرص التأثر بالإجهاد التأكسدي وبالتالي يساهم في زيادة الوزن وحتى السمنة في بعض الحالات.

2. التعب المستمر

إذا كنت شخصا يعاني من التعب المستمر، فقد يكون ذلك مؤشرا على إدمان السكر.

مع انخفاض مستويات السكر في أجسامنا، فإن الفكرة الأولى التي تأتي في النظام الغذائي لمدمني السكر هي تناول شيء حلو.

تناول السكر في مثل هذه الحالات والإفراط في استهلاكه بشكل عام يمكن أن يؤدي إلى زيادة شعورك بالتعب، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقليل نشاط الأوركسين وهو ناقل عصبي تنشيطي وتنبيهي.

كما يؤدي الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم إلى خفض مستويات الطاقة لاحقا، ويجعلك تشعر بالتعب.

3. صعوبة التنفس

الإفراط في تناول السكر بسبب الإدمان يمكن أن يؤدي إلى الخفقان الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.

هذه الزيادة السريعة في معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الجسم يؤدي إلى الإرهاق وانخفاض مستويات الطاقة إلى جانب زيادة الوزن والسمنة.

تؤدي هذه العوامل إلى ضيق التنفس وصعوبته بعد نشاط بدني خفيف مثل المشي لبضع دقائق أو صعود السلالم.

4. زيادة مستوى الكوليسترول

ارتفاع مستوى الكوليسترول يمكن أن يكون عاملا لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

يميل استهلاك السكر المضاف إلى خفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم والذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

كلما زادت كمية السكر التي تستهلكها، كلما انخفضت مستويات HDL التي ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

5. اشتهاء الملح

أغرب أعراض إدمان السكر على الإطلاق هو اشتهاء الملح، فالأشخاص الذين يعانون من اشتهاء السكر لا يتوقون فقط للأطعمة الحلوة ولكن أيضا للأطباق المالحة.

هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي علامة على أن جسمك لا يحصل على التغذية الكافية.

ليس فقط الرغبة الشديدة في تناول السكر ولكن هذه الرغبة الشديدة في تناول الملح هي أيضا مؤشر على نقص العناصر الغذائية الرئيسية في الجسم.