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بينها اصفرار الوجه ... هذه الاعراض الـ5 تدل على إصابتك بهذه الأمراض

25 - مارس - 2021
قيادة سيارة- تعبيرية

قيادة سيارة- تعبيرية

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غالبا ما يشخّص الأطباء حالة المريض من خلال إجراء تحاليل طبية تساعدهم في الكشف المبكر عن وضعه الصحي، لكن هناك أمراض يتم تشخيصها مباشره عن طريق حالة الوجه.

أوضحت المعالجة وإخصائية المناعة والحساسية الروسية، إيرينا يارتسيفا، بأن “الأطباء يمكنهم الكشف عن بعض الأمراض بمجرد النظر إلى وجه المريض من بينها مرض تضخم الأطراف”، وفقا لما نقله موقع “مير 24” الروسي.
وقالت يارتسيفا: بأن “مرض تضخم الأمراض أو كما يعرف بـ “العملقة”، يحدث نتيجة خلل في الغدد الصماء، حيث يتم إنتاج كمية زائدة من هرمون النمو في الجسم، ونتيجة لذلك، تبدأ أذني وفك المريض بالنمو بشكل أكبر”.

وأضافت: “إن تضخم الجمجمة في الوجه أمر شائع، وأيضا يعد فرط تعرق الجبين وجحوظ العينين من الأعراض المعروفة لمشاكل الغدة الدرقية”.

وهنا نلخص لك أهم 5 أعراض تظهر على الوجه، يستطيع الطبيب من خلالها الكشف عن مرضك:

– تضخم الجمجمة ونمو الأنف والفك: مؤشرات على احتمالية الإصابة بمرض تضخم الأطراف.

– جحوظ العينين والتعرق الشديد في الجبين: مؤشران على وجود مشاكل في الغدة الدرقية.

– اصفرار الوجه وتغير لون الجلد: مؤشران على أمراض الكبد والمرارة.

– تحول المثلث الأنفي إلى اللون الأزرق: مؤشر على احتمال الإصابة بقصور القلب.

– مشاكل في النوم والشهية: مؤشرات على الإصابة بالإكتئاب.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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