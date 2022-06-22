بينها الجيوب الأنفية.. أهم أسباب رائحة الفم الكريهة

يشكو العديد من الأشخاص من رائحة فم كريهة، وتعد هذه المشكلة شائعة وتسبب ضائقة نفسية كبيرة، والسبب الرئيس لهذه المشكلة يعود الى عدم العناية بالأسنان والاهتمام بنظافة الفم. غير أنّ أسبابًا أخرى قد تقف وراء هذه المشكلة أيضًا.

يمكن لأي شخص أن يعاني من رائحة الفم الكريهة، إذ تشير التقديرات إلى أن رائحة الفم الكريهة تصيب 1 من كل 4 أشخاص على مستوى العالم أو ما يقدر بنحو 25% من الناس.

وعلى الرغم من ارتباط رائحة الفم الكريهة بأمراض معينة فإن السبب الأكثر شيوعًا هو سوء نظافة الفم، مثلا إذا تركت جزيئات الطعام في الفم فإن تحللها بواسطة البكتيريا ينتج مركبات الكبريت.

رائحة الفم الكريهة هي السبب الثالث الأكثر شيوعًا لطلب رعاية الأسنان بعد تسوس الأسنان وأمراض اللثة، ويعد أفضل علاج لها هو التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط والترطيب.

أسباب رائحة الفم الكريهة

أسباب رائحة الفم الكريهة كالتالي:

– إهمال صحة الفم.

– عدم الاعتناء بنظافة أطقم الأسنان.

– جفاف الفم.

– التبع ومشتقاته.

– تناول بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل.

– أسباب أخرى مثل اضطرابات الجهاز الهضمي والتهاب الجيوب الأنفية واللوزتين.

طرق التخلص من رائحة الفم

1- غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة

– تغيير الفرشاة كل 3 أشهر.

– تغيير معجون الأسنان كل فترة.

– تغيير نوع غسول الفم كل فترة.

2- استخدام خيط الأسنان يوميا لإزالة بقايا الطعام العالق بين الأسنان.

رائحة الفم الكريهة والتهاب الجيوب الأنفية

يشعر بعض الناس بالحيرة لأنهم يبذلون قصارى جهدهم للتخلص من الطعام من أفواههم، ومع ذلك لا يزال لديهم هذا الناتج الثانوي للتحلل.

إذا اختلطت رائحة الفم الكريهة مع أعراض أخرى، فقد يكون وراء ذلك أجزاء أخرى من نظام الأنف والأذن والحنجرة، وعادةً ما يكون السبب هو الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

تنتشر البكتيريا في هذه الأماكن التي يصعب الوصول إليها وترسل المستعمرات أو الغازات الثانوية من خلال أنفاسك، وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب هذا النوع من رائحة الفم الكريهة المستمرة.

عند الإصابة بعدوى أو حساسية، تلتهب الممرات المخاطية والأنسجة المفرزة ما يوقف التدفق المنتظم للمخاط، وبمجرد حدوث ذلك يمكن للبكتيريا أن تزدهر على أي مواد متبقية لهضمها.

قد يلاحظ الكثير من الناس هذا التأثير عند الاستيقاظ في الصباح أو عند الانتهاء من التمرين، ويصبح الأمر أقل وضوحًا بعد شرب كوب من الماء الذي تشتد الحاجة إليه.

إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز التنفسي العلوي ورائحة الفم الكريهة، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص لمعرفة ما إذا كانت عدوى الجيوب الأنفية هي السبب.

وللتخلص من رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية، يفضل تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل وبمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.