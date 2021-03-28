بينها الحمامات الساخنة ... هذه العادات الخطيرة خلال الحمل تهدد صحة الأم والجنين

قد يكون الحمل للمرة الأولى تجربة مثيرة للغاية، لكنها في نفس الوقت تجربة صعبة ومضنية على المرأة الحامل.

ويتوجب على الأم الاعتناء بنفسها طوال أشهر الحمل حفاظاً على صحتها وصحة الجنين، وتجنب العادات الخطيرة. وفيما يلي أهم هذه العادات، بحسب موقع أول أباوت وومن:

الحمامات الساخنة

من الضروري شرب الكثير من الماء في ظروف دافئة للحفاظ على رطوبة جسمك أنت وطفلك. ليس هذا هو الوقت المناسب لتكرار حمامات الساونا أو الاستحمام في أحواض المياه الساخنة التي يمكن أن ترفع درجة حرارة جسمك بشكل كبير جدًا وتؤذي الطفل.

الكافيين

الكافيين منشط ومدر للبول، مما يعني أن شرب أكواب القهوة المعتادة كل يوم سيزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وعدد الرحلات التي تقوم بها المرأة إلى الحمام. بالإضافة إلى أن الكافيين يعبر المشيمة، وقد يؤذي الجنين لأن التمثيل الغذائي في جسمه لا يزال في طور النمو والتطور.

الكعب العالي

مع نمو بطن المرأة الحامل، سيتغير مركز ثقلها، لذلك قد تجد نفسها غير مستقر قليلاً على قدميها، ولهذا السبب الأحذية ذات الكعب العالي غير مناسبة لها، والأفضل ارتداء أحذية بكعب منخفض.

فضلات القطط

ينصح بتجنب حمل فضلات القطط بدون استخدام القفازات وخاصة المرأة الحامل، حيث يمكن أن تحمل هذه الفضلات داء المقوسات، وهو مرض طفيلي نادر يؤذي الأم والجنين.

التدخين السلبي

استنشاق دخان سجائر شخص آخر لا يقل ضرراً عن التدخين ويمكن أن يكون بنفس السوء، ويعرض الجسم لنحو 4000 مادة كيميائية ضارة تم ربط بعضها بالسرطان، وقد يؤدي التدخين السلبي إلى الإجهاض والولادات المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة ومتلازمة موت الرضيع المفاجئة.

الجلوس لوقت طويل

أثناء الحمل، يمكن أن يسبب البقاء في نفس الوضع لفترة طويلة جدًا مشاكل عديدة، بما في ذلك تورم الكاحلين ومشاكل الأوردة. حاولي أخذ فترات راحة قصيرة بشكل متكرر للتنقل إذا كنت جالسة، أو لرفع ساقيك إذا كنت واقفة على قدميك.

بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تكون ضارة لنمو الجنين ويمكن أن تسبب تشوهات خلقية. قبل تناول أي من الأدوية والمكملات التي تصرف بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، تحدثي إلى طبيبك.

اللحوم والأجبان غير المطبوخة

يمكن أن تضر بعض أنواع اللحوم والأجبان غير المطبوخة بجهاز المناعة، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة. إذا كنت تستهلكين اللحوم الباردة، يجب تسخينها إلى 145 درجة قبل تناولها.