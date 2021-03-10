السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينها الحمص والجبن... مأكولات تكافح الاكتئاب الموسمي

10 - مارس - 2021
حمص

حمص

A A A
طباعة المقال

ذكر موقع “دكتور بيتر”: “إذا كنت لا تستطيع محاربة الكآبة بمساعدة الشمس والراحة والأدوية، يمكنك تجربة نظام غذائي. على سبيل المثال، سمك السلمون والسلمون المرقط والأسماك الأخرى الغنية بأوميغا 3 وفيتامين د. لأنه تحت الضغط والإجهاد، يبدأ الكثير من الناس في تناول الأطعمة غير الصحية. من أجل منع التقلبات في مستويات السكر في الدم، يوصى بإدخال التوت الطازج في النظام الغذائي بدلا من الحلويات”.

ويمكن أن يساعد خبز الحبوب الكاملة مع الدجاج أو الحمص أو الجبن في الحفاظ على مزاج جيد. ويمكن تحسين المزاج بسهولة بالشاي والبروتينات الحيوانية. فيتامينات المجموعة ب مفيدة لوظائف المخ، فهي موجودة في الخضار الورقية الخضراء. ويمكن أن يحدث الاكتئاب بسبب نقص الزنك في الجسم. وتوجد هذه المادة في لحم السلطعون والمحار ولحم البقر المشوي وجراد البحر. كما تشمل الأطعمة التي يمكن أن تحارب الكآبة في غير موسمها المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة والبقوليات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من الصحة

    الإجاص- تعبيرية
    تعرف على الفوائد الصحية للإجاص.. اليكم ابرزها
    قد تسبّب العمى.. عادة تشكل خطرًا على صحة العيون
    كورونا
    الإصابة الثانية بكورونا.. تحذير جديد يثير القلق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد