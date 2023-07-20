الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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بينها الخس والجزر.. أطعمة تحميك من الجفاف في الصيف

منذ 9 دقائق
فواكه- تعبيرية

فواكه- تعبيرية

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الأطعمة والمشروبات التي تساعد الجسم على استعادة الطاقة وتعويض المفقود نتيجة التعرق الشديد هو الهدف الأول للكثرين، لذا نقدم لكم 7 أطعمة تحافظ على رطوبة الجسم والتي تناسب الأطفال والفتيات بشكل خاص، وفق موقع«هيلث لاين» الطبي.

التين الشوكي

هناك عديد من الأنواع التي يمكن تناولها وتساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم وتحمي من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ولعل من بينها التين الشوكي، الذي يعمل على تعويض الجسم بالعناصر المختلفة، كونه يحتوي على عنصر البوتاسيوم، الذي يعوض الجسم ويمده بالطاقة اللازمة ويقلل من العرق.

التين الشوكي

الجزر

يعتبر الجزر ضمن 7 أطعمة تحافظ على رطوبة الجسم، فهو من أهم الأطعمة والخضراوات التي يحتاجها الجسم بشكل عام، إذ تساعد على تقوية النظر والعظام وصحة الأسنان، بخلاف قدرتها على تعزيز المناعة، وهو من المكونات الأساسية التي تحتوي على المواد التي تعوض نقص الماء في الجسم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

الجزر

الخس

الخس من الخضراوات الورقية التي يحتاجها الجسم، خاصة خلال فترة الصيف، إذ تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، وينصح خبراء التغذية بإضافته للطعام والسلطات خلال ارتفاع درجات الحرارة، إذ تقلل من الجفاف وتحمي من الرطوبة.

الخس

الخيار

حددت الدكتورة آلاء محمد، خبيرة التغذية، لـ«هُن»، الأطعمة التي تحافظ على الجسم من الرطوبة، قائلةً: «يعد الخيار من أكثر المرطبات التي يحتاجها الجسم، خاصة على البشرة، فهو يحافظ على رطوبة الجسم ويحتوي على عديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، إذ تساعد على تعزيز المناعة كونه يحتوي على نسبة عالية من الماء.

الخيار

البطيخ

يعد البطيخ من أكثر أنواع الفواكه التي تساعد على مقاومة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لما له من فوائد على الصحة خاصة على البشرة، التي تعاني منها كثير من الفتيات وتؤثر بالسلب على أناقتهن، لذا يجب تناول البطيخ طوال الوقت أو عمله كعصير للاستفادة من كل العناصر التي تتواجد به.

البطيخ من الفواكه التي تحارب الجفاف

الجوز

الجوز من أكثر أنواع المكسرات التي يقدم على تناولها الكثير، نظرا لفوائده الكثيرة التي يحتاجها الجسم، فهو يحافظ على الجسم ويحمي من الأمراض، كما إنه من أهم أحماض الأوميجا 3 التي تساعد في تقوية العظام والذاكرة والحماية من أمراض الشيخوخة والزهايمر وغيرها، بخلاف فوائدها على البشرة الجافة التي تعاني منها الكثير من الفتيات، ويصنف ضمن 7 أطعمة تحافظ على رطوبة الجسم.

الجوز- تعبيرية

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