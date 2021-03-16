بينها الزبادي.. 5 علاجات منزلية آمنة وفعالة للتخلص من تشققات الشفاه

يشتكي الكثيرون من ظاهرة تشقق الشفاه خاصة في موسم الشتاء وتغييرات الفصول، وهناك بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المشكلة -التي يمكن أن تنذر بعرض خطير- باستخفاف.

وقد تكون زوايا الفم المتشققة ناتجة عن العدوى البكتيرية مثل: العدوى بالمكورات العقدية، والهربس، والعدوى الفطرية، مثل: العدوى بفطر الخميرة ”كانديدا“.

ومن الأسباب الخطيرة الأخرى لتشقق زوايا الفم داء السكري وأمراض المناعة الذاتية والأمراض الجلدية كالتهاب الجلد العصبي والحساسية.

وفي هذا التقرير، 5 علاجات طبيعية سهلة وفعالة لعلاج الزوايا المتشققة، بالإضافة إلى كونها آمنة لمعالجة المشكلة دون التسبب في آثار جانبية:

زيت الخروع

من أفضل الزيوت للبشرة، وهو العلاج المثالي لزوايا الفم المتشققة، يعالج زيت الخروع مشكلة الجفاف ويقلل من الألم الناتج عن تشقق الجلد، إلى جانب ذلك، يتميز هذا الزيت بخصائصه المضادة للبكتيريا لتهدئة العدوى ومنعها من الانتشار.

جل الصبار

جل الصبار حل فعال آخر لتشققات زوايا الفم، يتميز الصبار إضافة إلى خصائصه المساعدة على التبريد، بخصائص مطهرة ومضادة للفطريات.

إذا كنت تعاني ألما مع جفاف في المنطقة المصابة، يجب أن تجرب هذا العلاج، إذ إنه يقضي على البكتيريا والفطريات.

الزبادي

تحتوي على بكتيريا جيدة، يعتبر تناولها مفيدا للصحة العامة، ولكن وضع الزبادي على الجلد المتشقق يساعد في علاج العدوى، إذ تعمل البكتيريا الجيدة على تهدئة الجلد المتشقق والمتهيج.

زيت جوز الهند

يتميز زيت جوز الهند بقدرته الكبيرة على علاج جميع أنواع مشاكل الجلد، وهو فعال بالقدر ذاته في علاج زوايا الفم المتشققة، بسبب خصائصه المضادة للميكروبات التي تمنع نمو البكتيريا والخميرة على الجلد.

كما يحتوي جوز الهند -أيضا- على خصائص ترطيب تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة لمنع الجفاف، زيت جوز الهند مفيد -أيضا- في التخفيف الفوري من الحكة الناتجة عن الجلد الجاف والمتشقق.

غسول الفم

تحتوي غسولات الفم على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تقلل الالتهاب وتزيل البكتيريا المسببة للعدوى والخميرة، وللحصول على نتائج أفضل، يمكنك صب بعض غسول الفم على كرة قطنية وتطبيقه على المنطقة المصابة.

عليك تركه لمدة 20-25 دقيقة ثم غسله بالماء، إذ يؤدي القيام بذلك مرتين يوميا إلى تقليل أعراض التهاب الشفة الزاوي.