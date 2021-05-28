بينها الزنجبيل والقهوة... إليكم هذه العلاجات المنزلية لضيق التنفس

تنتج صعوبة التنفس عن الإصابة ببعض الأمراض وممارسة العادات الخاطئة.

يعتبر ضيق التنفس تجربة مزعجة للغاية، ويمكن أن يحدث لأسباب مختلفة مثل صعود السلالم والطقس البارد والمعاناة من بعض الظروف الصحية وزيادة الوزن، ويمكن أن تكون حالة مؤقتة أو خطيرة.

وإذا كنت تعاني من ضيق التنفس من وقت لآخر، فيمكن اللجوء لبعض العلاجات المنزلية، والتي ستحدث فارقًا كبيرًا.. ومن بينها:

تناول شاي الزنجبيل

يساعد مشروب شاي الزنجبيل على تهدئة عدوى الجهاز التنفسي؛ لامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات، والتي تعمل على تقليل الالتهاب في الرئتين، كما أن شاي الزنجبيل مفيد في حالات المعاناة من الإجهاد.

تناول القهوة السوداء

تعمل القهوة السوداء على تقليل الشد في عضلات الشعب الهوائية، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يعانون من الربو، حيث تساعد في تحسين وظيفة الرئة وفي التعافي من ضيق التنفس.

الوقوف مع دعم الظهر

يمكن الوقوف أمام الحائط وترك القدمين متباعدتين قليلاً واليدين بجانب الفخذين، ثم ارخي الكتفين وانحني قليلاً إلى الأمام واترك ذراعيك تتدليان أمامك.

تمارين تنفس الشفاه

يساعد هذا التمرين على التنفس بشكل أعمق، ولأدائه، يمكن الجلوس على الأرض وإبقاء الظهر مستقيمًا مع الاستنشاق بعمق عن طريق الفم والانتظار لمدة 4-5 ثوان والزفير لمدة 4 ثوان، ويجب تكرار التمرين حوالي 10 لـ 15 مرة.

الجلوس إلى الأمام

يمكن أن تساعد وضعية الجلوس هذه أيضًا على الاسترخاء وتحسين عملية التنفس، قم بالجلوس على كرسي والحفاظ على القدمين في مستوى على الأرض ثم الانحناء قليلاً إلى الأمام ووضع المرفقين على الركبتين.