بينها السراويل الضيقة … أسباب غير متوقعة لآلام الظهر

يعاني الكثيرون من آلام الظهر المزمنة أو تلك التي تظهر بشكل مفاجئ نتيجة بعض العادات السلبية التي تسبب ضغطاً على العمود الفقري.

وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي يجهلها الكثيرون لآلام الظهر، بحسب موقع ذا هيلثي:

التوتر

يقول تود سينيت، أخصائي تقويم العمود الفقري في مدينة نيويورك ” إذا كنت متوترًا لفترة طويلة من الوقت، فإن هذا التوتر العضلي يمكن أن يؤدي إلى آلام وتشنجات، وتشمل المناطق الشائعة لآلام الظهر الناتجة عن الإجهاد والتوتر منطقة العنق والكتفين وأسفل الظهر.

أحذية الكعب العالي

الأحذية ذات الكعب العالي تؤدي إلى انزياح مركز ثقل الجسم، وتضغط بشكل إضافي على القدمين، ويضع هذا مزيداً من الضغط على أسفل الظهر.

الأطعمة غير الصحية

تشير الدراسة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر تؤدي إلى حدوث التهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك أسفل الظهر، ويشعر المريض بآلام شديدة في هذه المنطقة.

السراويل الضيقة

كما هو الحال بالنسبة للأحذية ذات الكعب العالي، تسبب السراويل الضيقة ضغطاً على العمود الفقري مما يؤدي إلى آلام في الظهر.

الجلوس لوقت طويل

يشتكي الكثير من الأشخاص الذين يضطرون للجلوس لوقت طويل في عملهم من آلام الظهر، وذلك نتيجة تصلب العضلات والضغط الذي يتعرض له العمود الفقري خاصة عند عدم استخدام كرسي مناسب يدعم الظهر.

التهاب المسالك البولية

يمكن أن يكون الألم في أسفل وأعلى الظهر أو الآلام الحادة في الخاصرة علامة على انتشار عدوى المسالك البولية إلى الكلى. إذا لاحظت أعراضًا تقليدية أخرى في المسالك البولية مثل الرغبة الشديدة في التبول أو الألم أثناء التبول، فاستشر الطبيب فورًا لتلقي العلاج.

الجلوس على المحفظة

عندما تجلس مع وضع محفظة في جيبك الخلفي فهذا يخل بتوازن جسمك، ويؤدي إلى التواء الوركين والضغط على عمودك الفقري. ويمكن أن تضغط المحفظة أيضًا على عضلة الكمثري مما يؤدي إلى تفاقم آلام العصب الوركي كما يمكن أن تؤدي إلى عرق النسا.

الهواتف المحمولة

يمكن أن يتسبب استخدام الهاتف في وضع غير صحيح إلى تقوس عنقك، كما يمكن أن يؤدي الاستخدام لفترات طويلة من الوقت في وضع حرج إلى آلام أسفل الظهر.