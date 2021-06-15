بينها الشوفان.. أطعمة خارقة لإنقاص الوزن

أوصى الخبراء في موقع “eatthis” بتناول 6 أطعمة معينة اعتبرها “خارقة” لإنقاص الوزن، ورغم أن هذه الأطعمة تبدو متواضعة إلا أنها تخفي فوائد صحية قوية بشكل مثير للإعجاب.

1. الخضروات الورقية

تعمل على تحفيز حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد، لاحتواءها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وكمية كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة، وفيتامين “ك” ذي القدرة على الوقاية من هشاشة العظام ما يساعد بالتالي على الاحتفاظ بقدرته على ممارسة الرياضة، ومن أمثلة الخضروات الورقية السبانخ والخس والسلق والكالي والجرجير.

2. الدهون الصحية

هناك الكثير من الدهون الصحية اللذيذة التي تدخل في قائمة الأطعمة التي ستساعدك على إنقاص الوزن.

تساعد الدهون الصحية بحسب الخبراء في خسارة الوزن وزيادة التمثيل الغذائي، من خلال استخدامها كمصدر طاقة وعدم تخزينها في الجسم، إضافة إلى أنها تمنح شعورا بالشبع لاستغراقها وقتا أطول في الهضم ما يساعد على منع التهام مزيدا من الطعام.

ويساعد تناول الأطعمة المليئة بالدهون مثل المكسرات والأفوكادو والأسماك في إنقاص الوزن والحصول على وزن مثالى.

3. الشوفان

يمنح الاستيقاظ على وعاء من الشوفان، بالإضافة إلى منحك التركيز طوال اليوم، قدرة كبيرة على إزالة دهون البطن ويساعد في الحصول على وزن صحي ويعمل على تقليل الكوليسترول الضار، وحال تناول الشوفان بكمية معتدة صباحا ستلاحظ نتائج سريعة لفقدان الوزن خلال 14 يوما فقط.

4. الفواكه الحمراء

لا تقتصر فوائد هذه العائلة من الفواكه، فقط على الوقاية من المرض وتقوية جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية ومنع الشيخوخة المبكرة لغناها بمضادات الأكسدة، إلا أن بإمكانها أيضا المساعدة في إنقاص الوزن بشكل كبير لاحتواءها على مواد كيميائية طبيعية تساعد على منع تشكيل الدهون، ومن بينها الغريب فروت الأحمر، والكرز الأحمر،والبطيخ والفراولة والتوت البري.

5. البروتين الخالي من الدهون

البروتين خيار مثالي لخسارة الوزن شريطة أن يكون خالي من الدهون، حيث تلعب البروتينات دورا مهما في منح الشعور بالشبع، إضافة إلى رفع معدلات حرق الدهون، وخاصة في منطقة البطن.

ويعد البيض من المغذيات الأساسية الغنية بالبروتين الخالي من الدهون، إضافة إلى منتجات الألبان الطبيعية مثل حليب البقر وحليب اللوز وحليب الصويا والتي تحتوي على نسبة لا تذكر من الدهون، وكذلك الحمص والعدس والدجاج الأبيض والأسماك الخالية من الدهون، والبروكلي.