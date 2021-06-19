بينها الشوكولاتة.. 5 أنواع حلوى يوصي بها الاطباء عند إنقاص الوزن

عندما نتبع نظاما غذائيا صحيا نتمتنع عن تناول الحلوى، لكن ينصح اختصاصيو التغذية بتناول بعض الحلويات التي لا تقوم بزيادة الوزن مع شرط الاعتدال في تناولها، ومن ضمنها:

كرات الطاقة

تحتوي هذه الكرات على العديد من الإضافات المشبعة مثل الكاكاو المعروف بفوائده للقلب، وزبدة الفول السوداني الغنية بالمغنيسيوم والشوفان والمكسرات المليئة بالألياف والمشمش المجفف أو التمر، وكلها إضافات صحية.

الشوكولاتة الداكنة

تعد الشوكولاتة الداكنة خيارا صحيا لأنها غنية بالألياف والدهون الصحية، ويمكنها إعطاء الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ويشير الأطباء إلى أنه من الأفضل زيادة نسبة الكاكاو، لأن الزيادة تكون على حساب السكر المضاف.

ويمكن إضافة الشوكولاتة الداكنة مع اللوز أو الزبادي للحصول على بروتين إضافي.

التفاح المخبوز بالمكسرات

يمكن تناول تفاحة مخبوزة مغطاة بالمكسرات، حيث يحتوي التفاح على الألياف.

كما تعتبر الدهون الموجودة في المكسرات دهونا صحية.

ويمكن تناول أيضا فراولة مغطاة بزبدة الفول السوداني والشوكولاتة الداكنة.

آيس كريم الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو خيارا جيدا في النظام الغذائي الصحي.

كما أن إضافة الكريمة إليه تجعله حلوى لذيذة، بالإضافة لكونه غنيا أيضا بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات ك وسي وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

الفواكه مع كريمة مخفوقة أو زبادي

يمكن لبعض الفواكه أن تشبع الرغبة في تناول الحلويات، فمثلا العنب المجمد مع كريمة مخفوقة منخفضة السعرات الحرارية وبعض المكسرات أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة مع بعض اللوز أو فواكه طازجة مع الزبادي اليوناني مع القليل من العسل، يمكن أن تكون حلوى مشبعة ولا تؤثر على الوزن.

وتجمع هذه الخيارات بين الكربوهيدرات والبروتين والدهون التي تعطي فائدة مع نكهة جيدة.

ويمكن استبدال العنب بالتوت، حيث يعتبر مكونا مناسبا للحلويات، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومضاد للالتهابات ويساعد في تحسين نسبة السكر في الدم مع احتوائه على الألياف.