بينها الصداع.. الأعراض الأكثر شيوعاً لـ"السكتة الدماغية"

كشفت دراسة نُشرت في مجلة “Nutrients”، أن تناول وجبة العشاء ترتبط بخطر الإصابة بسكتة دماغية.

وتم تقسيم الأشخاص الذين شاركوا إلى 3 مجموعات، مجموعة العشاء المبكر “قبل الساعة 8 مساءً”، والمجموعة غير المنتظمة ومجموعة العشاء المتأخر “بعد الساعة 8 مساءً”.

وأجريت الدراسة على مجموعة من الأشخاص، وتوصلت أن الذين تناولوا وجبتهم في أوقات عشوائية كانوا أكثر عرضة للوفاة من السكتة الدماغية النزفية، عندما ينفجر وعاء دموي داخل الجمجمة ونزيف في الدماغ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة” ذا صن” البريطانية.

وكتب الباحثون: “وجدنا أن اتباع توقيت عشاء غير منتظم مقارنة بتناول العشاء قبل الساعة 8:00 مساءً كان مرتبطاً بزيادة خطر الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية النزفية”.

وأضاف: “دراستنا هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين توقيت العشاء وخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وقال: “في هذه الدراسة الأترابية المرتقبة المرتكزة على السكان، بعد تعديل عوامل الاختطار الخاصة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ارتبط توقيت العشاء غير المنتظم بزيادة خطر الوفيات الناجمة عن السكتة النزفية مقارنة مع مستهلكي العشاء الباكر”.

ووجد أن زيادة الوزن وتناول أوقات العشاء غير المنتظمة يزيد من المخاطر، وأن واحد من كل 4 أشخاص يعانون من السكتة الدماغية يقل عمره عن 55 عاماً، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إنك أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية إذا كان عمرك أكثر من 55 عاماً.

ويمكن الوقاية من السكتات الدماغية من خلال اتباع نمط حياة صحي وهو الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، وتناول الطعام بشكل جيد.

كما أن هناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية يجب الحذر منها وتشمل:

-ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم، بما في ذلك الساقين أو اليدين أو القدمين.

– صعوبة إيجاد الكلمات أو التحدث بجمل واضحة.

– عدم وضوح الرؤية المفاجئ أو فقدان البصر بإحدى العينين أو كلتيهما.

– فقدان الذاكرة المفاجئ أو الارتباك، والدوخة أو السقوط المفاجئ.

– صداع مفاجئ وشديد.

ويعد الحصول على المساعدة لشخص مصاب بسكتة دماغية على الفور أمراً حيوياً لأنه يمكن أن يتسبب في آثار طويلة الأمد، ويتسبب في إغلاق جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى حرمانه من الأكسجين.

وقد يترك هؤلاء الأشخاص يعانون من صعوبات طويلة الأمد في الكلام والذاكرة والتركيز والوعي المكاني وغير ذلك.