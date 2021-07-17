الثلاثاء 10 ذو الحجة 1442 ﻫ - 20 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينها الصداع النصفي.. أسباب للدوخة تدل على أنه يجب الذهاب إلى الطبيب

17 - يوليو - 2021
دوار

دوار

A A A
طباعة المقال

تحدث الدوخة لأسباب مختلفة، وبعضها يدل على أنه يجب الذهاب إلى الطبيب.

يذكر موقع “رادوس” الروسي بعض هذه الأسباب.

صداع نصفي

الصداع النصفي هو اضطراب عصبي مزمن يتميز بنوبات صداع شديدة وغثيان ودوخة. في كثير من الأحيان، يشتد الصداع النصفي إذا لم تتناول المسكنات في الوقت المحدد، والتي يجب أن يتم اختيارها بشكل فردي لكل شخص. لاختيار مسكن الآلام المناسب، من الأفضل استشارة الطبيب.

مشاكل الأذن الداخلية

يمكن أن تحدث الدوخة بسبب مشاكل في الأذن الداخلية (على سبيل المثال، مرض مينيير – تراكم السوائل في الأذن الداخلية). تترافق أمراض الأذن الداخلية أيضًا مع ضعف التنسيق والغثيان والقيء وطنين الأذن وفقدان السمع وما إلى ذلك. يجب الذهاب إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة إذا وجدت العديد من الأعراض المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الدوخة.

انخفاض حاد في ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الاستيقاظ بسرعة كبيرة من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى انخفاض ضغط الدم بشكل حاد، مما يؤدي إلى الدوار. عندما يحدث هذا نادرًا، فلا داعي للقلق. ولكن إذا حدث هذا كثيرًا، فاستشر الطبيب.

خلل في الدورة الدموية

أيضا، يمكن أن يصاب الرأس بالدوار بسبب خلل في الدورة الدموية ونقص الأكسجين في الدماغ. قد يكون السبب في ذلك مشاكل في القلب والأوعية الدموية. لذلك، حتى لو استمرت أعراض ضعف الدورة الدموية الدماغية (الدوخة والضعف وتنميل الوجه والأطراف) لبضع ثوانٍ فقط، فهذا يدعو للقلق. راجع طبيبك إذا حدثت هذه الحالة بشكل متكرر: يمكن أن تكون عامل خطر للسكتة الدماغية.

أدوية معينة

بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين والمهدئات ومرخيات العضلات والمواد الأفيونية ومضادات الاكتئاب يمكن أن تجعلك تشعر بالدوار. إذا كنت تتناول هذه الأدوية، فقد تحتاج إلى تغييرها إلى شيء آخر، أو تعديل الجرعة.

انخفاض سكر الدم

سبب آخر للدوخة هو انخفاض مستويات السكر في الدم. عادة ما يتم حل هذه المشكلة بتناول وجبة خفيفة، والتي تعيد إمداد الجسم بالسكر. يمكنك شرب كوب من عصير البرتقال أو تناول موزة أو قطعة حلوى، ثم تختفي الدوخة بسرعة. لكن إذا كان السكر ينخفض ​​بشكل متكرر، فلا تؤجل زيارة الطبيب.

    المزيد من الصحة

    امرأة حامل
    اكتشاف جديد يحمي النساء الحوامل من خطر الإجهاض
    المتحور دلتا يثير القلق
    كورونا
    خطر متحور دلتا من كورونا يهدد هذه الفئة أكثر من غيرهم
    الأوميغا 3 من العناصر الضرورية لبناء جسم الإنسان
    نقص “أوميغا 3” يقصر حياة الإنسان أكثر من التدخين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نانسي عجرم
    فيديو لنانسي عجرم يحدث ضجّة عبر مواقع التواصل
    عناصر حزب الله
    7 ملايين دولار لمن يساهم في اعتقال مسؤول كبير في حزب الله.. فمن هو؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء “محلّق”