بينها الصداع… هذه المؤشرات تدل على أن شعورك بالتعب سببه حساسية الطعام

حساسية الطعام أو أرجية الطعام هي ردة فعل مناعية غير طبيعية تجاه الطعام. العلامات والأعراض تتراوح بين خفيفة إلى شديدة، ومن الممكن أن تتضمن حكة، انتفاخ اللسان، تقيؤ، إسهال، شرى، صعوبة التنفس، أو انخفاض ضغط الدم. تحدث هذه الأعراض في مدة تتراوح من دقائق إلى عدة ساعات من التعرض لمسبب الحساسية.

من المعروف أن السبب الأكثر شيوعًا للإرهاق هو قلة النوم، ولكن هناك أساب أخرى للتعب من بينها الحساسية تجاه أنوع معينة من الأطعمة.

العلاقة بين الطعام والتعب ليست بسيطة، فمن الطبيعي تماماً الشعور بالتعب بعد تناول الكثير من الطعام أو الشراب.

ويعمل جسمك بجهد كبير على هضم الأطعمة ومعالجتها، وفي بعض الأحيان يستهلك ذلك الكثير من الطاقة ويؤدي إلى الشعور بالتعب.

وإذا كنت تشعر بالإرهاق طوال الوقت، خاصة بعد تناول وجبات معينة، فمن المحتمل أنك تعاني من عدم تحمل الطعام أو الحساسية تجاه بعض الأطعمة.

إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية بعد تناول أطعمة معينة، فقد يكون الإرهاق ناتجًا عن عدم تحمل هذه الأطعمة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

النعاس

الصداع

الدوخة

آلام في البطن

إسهال

طفح جلدي

ما هي الأطعمة التي تسبب التعب؟

إذا كان عدم تحمل الطعام هو أساس التعب المزمن لديك، فهناك بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تكون السبب في ذلك.

ويقول الخبراء في York Test إن الناس غالبًا ما يفترضون أن الغلوتين أو اللاكتوز أو منتجات الألبان أو القمح هي المشكلة ولكن “لا يوجد دليل على أن أي طعام محدد يسبب التعب أو أي أعراض أخرى”.

وأوضح الخبراء “كل شخص مختلف ولديه نمط بصمة فريد للأطعمة، وحتى الأطعمة التي تعتبر صحية، مثل الفواكه والخضروات، يمكن أن تسبب الحساسية لدى البعض”. والطريقة الوحيدة لمعرفة الأطعمة التي تسبب لك التعب هي إجراء اختبار عدم تحمل الطعام.