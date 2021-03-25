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بينها المعجنات ... أطعمة عليكم تجنبها خلال فترة الامتحانات

25 - مارس - 2021
معجنات

معجنات

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مع بدء فترة الامتحانات، يصبح من المهم للغاية أن يعتني الطلاب بصحتهم الجسدية والعقلية بشكل مناسب، حيث إن معظم النظام الغذائي الذي يتبعه الطلاب غير صحي لصحة الدماغ.

ويمكن لأطعمة معينة من النظام الغذائي التقليدي للطلاب أن تؤثر على وظائف الدماغ وبالتالي على أدائك.

إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها خلال فترة الامتحانات:

الأطعمة السكرية

الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تضر بعقلك أكثر من الضرر بمستوى السكر في الدم، حيث تضر الأطعمة السكرية بالدماغ بشدة، لذلك من الأفضل على الطلاب عدم تناول الأطعمة الغنية بالسكر خلال فترة الامتحانات.

وفقا للعديد من الدراسات، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الإدراك، أيضا، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل فقدان الذاكرة على المدى الطويل والقصير.

القهوة

معظم الطلاب يفضلون تناول هذا المشروب لمجرد البقاء مستيقظين. يعتبر الكافيين المنتج للطاقة عنصرا أساسيا بين جميع الطلاب، ولكن له بعض الآثار السلبية الخطيرة على عقلك ويمكن أن يكون شربه ضارا بالفعل خلال أيام الامتحان.

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد في إنتاج الطاقة عن طريق منع المواد الكيميائية المنومة التي ينتجها الجسم. وفقا لخبراء الصحة، فإن قلة النوم التي يسببها الكافيين قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة بالجسم، مثل القلق وزيادة ضربات القلب والأرق.

الأطعمة المقلية

تسبب الأطعمة المقلية بكافة أشكالها بعض الآثار الصحية الخطيرة. وفقا لخبراء الصحة، يمكن أن يكون للأطعمة المقلية بعض الآثار السلبية الخطيرة على الدماغ، ولهذا السبب من المهم ألا يتناولها الطلاب خلال فترة الامتحان.

وأظهرت الدراسات أن الدهون المشبعة والكوليسترول يمكن أن تمنع الدم من دخول الدماغ، ما يقلل من قوته وتركيزه.

الدهون المتحولة

من أول الأطعمة التي يجب عليك تجنبها لضمان بقاء دماغك بصحة جيدة، هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة.

وفقا للعديد من الدراسات، يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى تقلص الدماغ وتقليل قدرة المعالجة للدماغ. أيضا أكد الخبراء أن هذه الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب الذي يمكن أن يؤثر على دماغ الطالب.

المعجنات

الدقيق الأبيض لا يختلف تأثيره عن السكر الأبيض، فيسبب ارتفاع سكر الدم أيضا بشكل مفاجئ ثم انخفاضه مرة أخرى، ما يتسبب في الخمول والكسل، وكذلك يتحول بشكل سريع إلى دهون.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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