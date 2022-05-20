بينها تحسين صحة الدماغ.. إليكم أهم فوائد الزيتون!

لا بدّ انكم سمعتم عن الفوائد الصحية العديدة المرتبطة بحمية البحر المتوسط. اذ ارتبطت هذه الحمية بتخفيف الالتهابات، وتحسين الوظيفة الادراكية، وتعزيز صحة القلب.

وفيما يتألف هذا النظام الغذائي من أنماط مختلفة من الطعام، يعدّ الزيتون واحدًا من أشهر الأطعمة التي تنتمي الى حمية البحر المتوسط.

سواء أتحبونه أم تكرهونه، يعد الزيتون مصدرًا للعديد من المنافع الصحية.

وفي ما يلي نستعرض أهم الآثار الايجابية لتناول الزيتون:

ستتلقون دفعة من الدهون الصحية

الزيتون مكوّن بشكل واسع من الدهون الصحية، ويحتوي على مستويات عالية من نوع خاص من الدهون يسمى “حمض الاولييك”، الذي يمثل ٧٤ بالمئة من الدهون الموجودة في الزيتون. ويعرف بقدرته على المساعدة في تخفيف الالتهابات.

والحصول على مزيد من هذه الدهون الصحية في النظام الغذائي، لا سيما عندما تحل محل الدهون المشبعة، يمكنه ان يعزز صحة الجسم بشكل عام.

ستتحسّن وظيفة الدماغ

ان واحدة من الفوائد الرئيسية لاستهلاك مزيد من الأحماض الدهنية الصحية، انها تساعد في تحسين صحّة الدماغ ووظائفه.

ووفق الخبراء ان الاشخاص الذين يأكلون كميات جيدة من هذه الدهون، يكون لديهم غالبا مستويات عالية من المركبات التي نحتاجها لوظائف مثل التذكر والتعلم.

يحتوي الزيتون أيضًا على مركبات الفينوليك، التي ترتبط بالوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن مثل الخرف والالزهايمر.

ستحصلون على كمية جيدة من الألياف

فيما يمتلك الزيتون وزيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية المتشابهة، انّ واحدا من الآثار الخاصة بتناول الزيتون هو أنه يحتوي على الألياف.

في الواقع ان ٣ اونصات من الزيتون المعلّب تحتوي على حوالي ٣.٢ غرامات من الالياف.

كما أنّ الحصول على جرعات كافية من الالياف في النظام الغذائي هو واحد من المفاتيح الرئيسية للحصول على قلب صحي، ومستويات صحية من الكوليسترول، وعملية هضم جيدة. ويلعب الزيتون دورًا مساعدًا في الحصول على النسبة المطلوبة من الالياف.