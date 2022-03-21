بينها تخفيض السكر في الدم.. تعرّفوا الى أهم فوائد ورق الغار

يُستنخدم ورق الغار عادة كمعطّر في مجالات عدة، منها الطبخ لإضافة نكهة وعطر الى الأطباق، أو في مجال التجميل وتحضير العطور، بالاضافة الى استخدامه في المجال الطبي والعلاجي

غير ان لهذه الأشجار العطرية، فوائد مميزة كالمساعدة في خسارة الوزن، وتنظيم الأنسولين في الدم، وتحسين عمليات الهضم وغيرها.

اليك أبرز قوائد ورق الغار في ما يلي:

تخفيض نسبة السكر في الدم

اشارت دراسات كثيرة الى أن ورق الغار يساهم في تقليل نسبة السكر بالدم، وهو فعّال لعلاج مرض السكري النوع الثاني؛ إذ يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم، تخفيض الكوليسترول، وتخفيض نسبة الدهون الثلاثية، كما تحتوي الأوراق على المواد المضادة للأكسدة، التي تمكّن الجسم من إنتاج الأنسولين.

تعزيز عملية الهضم

يساعد ورق الغار في تعزيز الهضم وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، ويساعد تناول شرب شاي ورق الغار الساخن، على تخفيف الاضطرابات المعوية، علاج الإمساك بشكل سريع، علاج النفخة الموجودة بالمعدة، ويعالج حموضتها وحرقتها.. تعود فوائده هذه لاحتوائه على نسبة كبيرة من الإنزيمات العلاجية لتكسير البروتين؛ فهو فعّال لعلاج الاضطرابات المعوية.



الوقاية من الجلطات

يوجد في ورق الغار مركّبات الروتين، الساليسيلات، المغذّيات النباتية وحمض الكافيك، والتي تزيد من صحة عمل القلب والأوعية الدموية، وتقي هذه المركّبات من الإصابة بالجلطات القلبية المفاجئة؛ لذلك يستخدم للوقاية.

مكافحة أعراض الانفلونزا

يعتبر ورق الغار فعّالاً في مكافحة أعراض البرد والإنفلونزا والالتهابات؛ فهو فعّال للاستخدام والوقاية من الإنفلونزا ومكافحة أعراض البرد.

تخفيف بعض الآلام

يمكن استخدام ورق الغار كمخفّف للألم؛ فالزيت المستخرج من ورق الغار له خصائص مضادّة للالتهابات؛ مما يساعد في تخفيف الألم الناتج عن الالتواء والتهاب المفاصل والروماتيزم؛ لذلك فإن القيام بتدليك الجبهة بزيت ورق الغار، يساعد على تخفيف الصداع النصفي وصداع الشقيقة؛ لأنه يعزّز الدورة الدموية ويقوم بتنشيطها، وهو فعّال لتخفيف آلام الرأس والصداع والتهاب المفاصل.

فوائد ورق الغار والحمل

يعتبر ورق الغار مفيداً للمرأة الحامل؛ كونه غنيّاً بحمض الفوليك؛ لذا هو مفيد للغاية خلال الفترة ما قبل الحمل بثلاثة شهور وبعد الحمل؛ إذ أن تناوله يساهم في تمكين وصول كمية كافية من حمض الفوليك إلى الطفل؛ إضافة إلى أنه يمنع العيوب الخِلقية في الأطفال.

علاج مشاكل الدورة الشهرية

يؤديورق الغار دوراً مهماً في علاج مشاكل الدورة الشهرية؛ فعند تناوله يمكن أن يحافظ على دورة شهرية منتظمة وطبيعية، بالإضافة إلى خصائصه الفعّالة في علاج الإفرازات المهبلية.

الحفاظ على بياض الأسنان

يمكنك غمس فرشاة الأسنان بورق الغار المجفف والمطحون وفرك الأسنان بها، ومن ثَم تكرار ذلك مرة واحدة كل ثلاثة أيام للحفاظ على بياض أسنانك.

الوقاية من التجاعيد

يساعد ورق الغار على شدّ جلدكِ، وبالتالي منع حدوث تجاعيد في الجلد؛ فهو علاج طبيعي جيّد وفعّال لكي تحصلي على جلد مشدود من دون التجاعيد.

المساهمة في التئام الجروح

من فوائد ورق الغار أنه يعتبر علاجاً فعّالاً للمساعدة على التئام الجروح، ويستخدم من قِبل المعالجين بالأعشاب لعلاج لدغات الأفاعي ولسعات الحشرات وتخفيف الجروح والكدمات، وذلك لخصائصه المضادّة للفطريات وللبكتيريا، وقدرته على علاج الالتهابات الجلدية.

إحدى فوائد ورق الغار للبشرة المحتملة، أن التطبيق الموضعي لهذا الورق يساعد على التئام الجروح بطريقة أفضل وبوتيرة أسرع، لاسيما وأن التركيبة الطبيعية لورق الغار قد تتضمن مواد قد تسهم في تخفيف حدّة الالتهاب، الذي قد ينشأ في محيط الجرح، ومقاومة تلوّث الجروح ونمو البكتيريا.

الحفاظ على نضارة البشرة

إحدى فوائد ورق الغار للبشرة، أنه يحتوي على مركّبات مضادة للأكسدة قد تجعل البشرة تبدو أكثر شباباً وحيوية ومرونة من أي وقت مضى، وذلك نظراً لقدرته المحتملة على مقاومة ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة، والتخفيف من حدّة مظهر بعض علامات الشيخوخة مثل البقع الداكنة.

ويعتقد أيضاً أن ورق الغار يساعد على التخفيف من حدّة مظهر البثور، ودعم عملية تعافي البشرة منها، وخفض احتمال معاودة البثور للظهور في البشرة بعد التعافي.

من فوائد ورق الغار أيضاً، تخليص البشرة من الإجهاد والإرهاق، التقليل من حدّة بعض أنواع الطفح الجلدي التي قد تظهر على البشرة، تنظيف مسامات البشرة ومقاومة الدمامل، لاسيما عند تطبيق ورق الغار موضعياً على المنطقة المصابة.

فوائد ورق الغار والشعر

بالإضافة لفوائد ورق الغار للبشرة، يمكن لاستعماله أن يحمل العديد من الفوائد للشعر ولفروة الرأس، مثل مقاومة الصلع وتساقط الشعر، علاج قشرة الشعر، مقاومة قمل الرأس، تحفيز نمو شعر رأس صحي، تقوية جذور الشعر ومساعدة الفروة لتتخلص من البصيلات الميّتة.

تعود فوائد ورق الغار المحتملة للشعر لاحتوائه على بعض المغذيات والمواد الهامة للشعر، مثل مضادات الأكسدة، البيتاكاروتينات والبروتينات.