بينها تشقق الشفاه.. هذه الأعراض في الفم تشير إلى ارتفاع السكر في الدم

سكري النمط الثاني والذي كان يُدعى سابقًا بداء السكري غير المعتمد على الإنسولين أو سكري البالغين هو اضطراب استقلابي يتميز بارتفاع مُعدّل السكر في الدم في سياق مقاومة الإنسولين ونقص الإنسولين النسبي.

وقد يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي وجهاز المناعة. هناك العديد من العوامل الأساسية للصحة العامة للفم، بما في ذلك مستويات السكر في الدم.

يعد جفاف الفم من أكثر الأعراض شيوعًا لمرض السكري من النوع 2.

ولكن، لا يعاني جميع مرضى السكري من جفاف الفم، ويمكن أن تسببه العديد من الحالات الأخرى، فمن خلال تعلم التحكم في مستويات الجلوكوز، يمكن للشخص أن يقلل من أعراض الجفاف، حسب موقع “ميديك فوروم”.

ينصح الخبراء بتناول الأدوية حسب التوجيهات وتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية. إذا كنت تعاني من جفاف الفم وتشك في إصابتك بمرض السكري، يجب عليك التحدث مع طبيبك.

قد تشمل أعراض جفاف الفم:

• لسان خشن وجاف

• قلة الرطوبة في الفم

• آلام متكررة في الفم

• تشقق الشفاه

• تقرحات في الفم

• التهابات في تجويف الفم

• صعوبة في البلع أو التحدث أو المضغ