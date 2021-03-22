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بينها زيت الزيتون ... إليكم أفضل زيوت الطهي للتخفيف من أعراض التهاب المفاصل

22 - مارس - 2021
زيت الزيتون من أفضل الأطعمة الصحية

زيت الزيتون

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التهاب المفاصل هو حالة شائعة تسبب آلام شديدة في المفاصل، ولا يدرك الكثير من الناس أن استخدام زيوت طهي معينة يمكن أن يساعد في التخفيف من أعراض المرض.

وتقول سارة هاس، أخصائية التغذية والطاهية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية في شيكاغو “إن بعض زيوت الطهي يمكن أن تساعد في منع حالات الالتهاب مثل التهاب المفاصل الروماتويدي”.

وفي حديثها إلى مؤسسة التهاب المفاصل، توصي هاس بزيت الأفوكادو، فهذا الزيت الأخضر الباهت غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن زيت الأفوكادو له تأثير مضاد للالتهابات.

وتوصي سارة بزيوت أخرى للمساعدة في التخفيف من آلام المفاصل وأهمها بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والمركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

زيت الجوز

هذا الزيت غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك حمض ألفا لينوليك. ويمكن لهذه الأحماض الدهنية أيضًا أن تخفض مستويات بروتين سي التفاعلي، وهو مقياس للالتهابات على مستوى الجسم.

ويُنصح أيضًا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام كعلاج طبيعي، وقد ثبت أن السباحة تساعد بشكل خاص على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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