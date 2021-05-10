بينها ضعف وظائف المخ… 5 آثار جانبية للإفراط في تناول الطعام

يمكن أن يتسبب الأإفراط في الطعام بآثار جانبية والأمراض التي قد تؤدي بدورها إلى الموت.

ووفقا للدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، فإن الإفراط في تناول الطعام لفترة بسيطة لم يسبب أي آثار جانبية، ولكن إذا تم القيام بذلك بشكل مستمر ومنتظم، يمكن أن يؤثر على وزنك وتركيز الدهون ومستويات السكر في الدم، والعديد من الأمراض الأخرى التي تؤدي إلى الوفاة.

وفيما يأتي 5 آثار جانبية للإفراط في تناول الطعام بانتظام:

تراكم الدهون

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام بشكل متكرر إلى إبطاء عملية الهضم، وبالتالي تخزين الطعام في المعدة لفترة أطول من الوقت؛ ما يعزز تخزين الدهون الزائدة في الجسم.

الإصابة بمرض السكري

تقول جمعية السكري الأمريكية إن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ويؤدي الإفراط المزمن في تناول الطعام إلى توقف خلايا الدم عن تحويل الجلوكوز في الدم إلى طاقة، مما يجعل من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

اضطراب النوم

يمكن أن يؤدي الإفراط في الأكل إلى الخمول والشعور بعدم الراحة في المعدة ويجعل من الصعب عليك النوم.

زيادة خطر الإصابة بالقلب والأوعية الدموية

يمكن أن يزيد الإفراط في تناول الطعام من فرصتك في الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن للإفراط في تناول الطعام أن يفرز هرمون التوتر، والذي بدوره يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.

ضعف وظائف المخ

يمكن أن تسبب الكثير من السعرات الحرارية، فقدان الذاكرة وتدهور القدرات العقلية.

كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى تعطيل إنتاج uroguanylin، وهو هرمون يساعد في نقل إشارات الامتلاء إلى الدماغ.