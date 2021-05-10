بينها علاج الجروح والصداع… فوائد مذهلة لخشب الصندل الأحمر

عرض موقع ” boldsky” الفوائد المذهلة لنبات خشب الصندل الأحمر، وهو مشهور في وصفات الطب الهندي القديم ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض مثل الالتهابات والجروح، ومشاكل الجلد وغيرها الكثير.

علاج الصداع

وذلك بوضع معجون خشب الصندل الأحمر على الجبهة، حيث يعمل على الاسترخاء وتهدئة العقل، وبذلك يعالج السبب الرئيسي للصداع.

علاج الجروح

يستخدم خشب الصندل الأحمر بشكل أساسي في علاج الجروح الحادة الناتجة عن مضاعفات مرض السكري، كما يساعد في تكوين أوعية دموية وخلايا جلدية جديدة لشفاء الجروح بمعدل أسرع.

صحة الجلد

يتمتع بقوة مضادة للالتهابات والأكسدة، ما يجعله مفيدا لعلاج العديد من مشاكل الجلد مثل الصدفية والبشرة الدهنية وحروق الشمس وفرط التصبغ وحب الشباب والبثور والشيخوخة المبكرة، يتم خلط مسحوق خشب الصندل الأحمر بمكونات مثل عصير الليمون واللبن الرائب والزيوت ويوضع على الجلد.

خفض الكوليسترول

له تأثير كبير لخفض الكوليسترول الضار وزيادة تكوين الكوليسترول النافع، ويرجع ذلك إلى احتوائه على البتروستيلبين، وحمض الجنتيسيك، وحمض 3-هيدروكسي بنزويك، وحمض ألفا وبيتا ريزورسيليك وحمض الفانيليك.

منشط جنسي

يعتبر خشب الصندل الأحمر من المنشطات الجنسية الطبيعية التي قد تساعد في تحسين تدفق الدم في الأعضاء التناسلية وتعزيز الحالة المزاجية وتهدئة الجهاز العصبي.

منع تقرحات المعدة

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في خشب الصندل الأحمر في منع تلف خلايا المعدة وبالتالي منع خطر الإصابة بقرحة المعدة، وأظهرت دراسة أن خشب الصندل الأحمر له تأثيرات واقية من التلف الناتج عن القرحة التي يسببها الإيبوبروفين.

يعالج مرض السكري

قد تساعد مادة البوليفينول الموجودة في خشب الصندل الأحمر على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم وتحسين إفراز الأنسولين، وأظهرت دراسة أن وجود الزنك في خشب الصندل الأحمر بكمية كبيرة يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في تخليق الأنسولين وإفرازه وتخزينه، ما يعني أن له تأثير مضاد لمرض السكري، وذلك بحسب “سبوتنيك”.