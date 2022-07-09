بينها مكافحة الشيخوخة.. تعرّفوا الى فوائد العنب الأخضر

يعتبر العنب من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة. وهناك أنواع وألوان مختلفة من هذه الفاكهة. والى جانب مذاقها المنعش، يحتوي العنب على منافع صحية متنوعة من مكافحة الشيخوخة وعلاج الإمساك الى مساعدة الجسم في التخلّص من السموم.

وكشفت دراسة علمية نشرت مطلع العام الجاري، وأجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن تناول العنب كل يوم سيقلل (بشكل طفيف) من مستوى الكوليسترول السيئ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. هذا وتحتوي جميع أنواع العنب على مضادات الأكسدة، لكن الأسود يحتوي على أكثرها. إليك فوائد العنب الأخضر في الآتي:

محاربة الشيخوخة

مع تناول حوالي 100 مجم من عنقود 100 غرام، هذه الفاكهة هي مركز حقيقي لمضادات الأكسدة، وهي جزيئيات تساعد في محاربة الشيخوخة. يحتوي على وجه الخصوص على مادة الريسفيراترول، وهو حليف ضد السرطان، وخاصة الثدي.

تعزيز التخلص من السموم

يساعد العنب الغني بالمياه والبوتاسيوم على التخلص من الفضلات ويساعد على تصريف الكبد وتعزيز القضاء الكلوي. وهو مثالي لإزالة السموم من الجسم بلطف. لتحقيق الكفاءة المثلى، يفضل العنب العضوي المزروع دون مبيدات. يمكنك أيضاً عصره في خلاط مع قشوره وبذوره لمشروب طارد من السموم.

معالجة الإمساك

العنب مصدر وفير للألياف اللينة، فهو يساعد على تسهيل العبور وهو معروف بفعاليته كمليّن. لذلك فهو مثالي في حالة الإمساك العرضي. حفنة صغيرة من العنب بالإضافة إلى حصتك المعتادة من الخضروات والفواكه ممتازة لعلاج الإمساك.

العنب لخفة الساقين

تساعد مركّبات الفلافونويد والريسفيراترول؛ مضادات الأكسدة القوية الموجودة في العنب، على تخفيف ثقل الساقين. كيف؟ من خلال تعزيز ضغط الدم الجيد وتحسين الدورة الدموية.

المساعدة في فقدان الوزن

سبب وجيه آخر لعدم حرمان نفسك من تناول العنب: يحتوي العنب على بيكياتانول Piceatannol، وهو جزيء يمكن أن يعيق العمليات الخلوية في العمل على تطوير الخلايا الدهنية. وسيلة مساعدة مهمة للتحكم في وزنك بشكل أفضل بشكل يومي، حتى لو كان يحتوي على سكر أكثر من متوسط الفاكهة الأخرى.