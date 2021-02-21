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بينهم النباتيين ... هؤلاء الأشخاص الذين يجب عليهم تناول فيتامين د

21 - فبراير - 2021
مصادر فيتامين د

مصادر فيتامين د

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“فيتامين د” مصدره الأساسي أشعة الشمس، وبعض اللحوم والمأكولات البحرية، ولكن ماذا لو كان الجسم غير قابل على امتصاص أشعة الشمس؟ وماذا لو كان الشخص نباتيا؟.

في التقرير التالي، يوجد إيضاح لفئات معينة يجب عليها التركيز على تناول فيتامين د، بوصفة طبيب، وبكميات متفاوتة.

موقع “Everyday Health” الطبي، يوضح نتائج دراسة قام بها باحثون لمعرفة من هي هذه الفئات.

النباتيون

مجلة “PLOS One” أفادت أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا نباتيًا يعانون من نقص فيتامين د مقارنة بغيرهم، حيث تعد اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان مصادر غنية بهذا الفيتامين، ومن ثم يمكن للنباتيين استشارة الطبيب حول إمكانية تناول مكملات تحتوي بشكل مركز على فيتامين د.

البدناء

أثبتت الدراسات أن البدناء عادةً ما يعانون من نقص فيتامين د، بسبب عدم قدرة أجسامهم على امتصاص الكمية الكافية منه عن طريق الشمس، وبالتالي تزداد حاجتهم إلى تناول مكملات فيتامين د.

الشيخوخة

كالبدناء، تعجز أجسام كبار السن عن إنتاج فيتامين د بصورة طبيعية عند امتصاصه من أشعة الشمس، لذا يفضل تناول مكملات غذائية بعد الرجوع إلى الطبيب.

المرضعات

يوصى للنساء المرضعات بتناول فيتامين د للوقاية من أي مشكلات في العظام وتعزيز صحة الرضيع على حد سواء.

بعض المرضى

ومن بينهم مرضى الكلى والذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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