بين سرطان القولون والقولون العصبي.. فوارق وأعراض هامة عليك معرفتها

يعرف الأطباء القولون العصبي على أنه حالة طبية تؤثر على الجهاز الهضمي وتتسبب في أعراض مثل آلام البطن والإمساك أو الإسهال أو تناوُل الطعام الجيد، وغالبًا ما يتم تشخيص هذه الحالة بعد استبعاد أسباب أخرى للأعراض.

ولكن هذه المشكلة الصحية قد تحمل خطورة أكبر من مجرد أعراض طارئة، وتتحول إلى مرض خطير يصيب الكثيرين وهو سرطان القولون، والذي يعد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا وتسبباً في الوفيات في العالم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، إليكم أبرز الفروقات بين أعراض سرطان القولون والقولون العصبي:

أعراض سرطان القولون

يُعد سرطان القولون أحد أنواع السرطانات التي تظهر في الأمعاء الغليظة حيث يظهر في بطانة الأمعاء.

يبدأ عادةً في صورة تكتلات صغيرة غير سرطانية من الخلايا تسمى سلائل (Polyps)، تتكون داخل القولون وبمرور الوقت قد تصبح بعض تلك السلائل سرطانات في القولون.

بعد معرفة الفرق بين أعراض سرطان القولون والقولون العصبي لا بد من توضيح أعراض سرطان القولون، ففي المراحل الأولى من سرطان القولون لن تظهر الأعراض لدى معظم الأشخاص، وقد تظهر بعد أن ينمو المرض وينتشر داخل الجسم، وتتضمن أعراض وعلامات سرطان القولون:

اضطرابات مستمرة في البطن

يؤدي أي انسداد في القولون إلى إعاقة تمرير الغازات، مما يؤدي إلى الانتفاخ والآلام والتشنجات والتقلصات.

إسهال أو إمساك

يؤدي وجود الكتلة السرطانية في القولون إلى التغير المستمر في عادات الأمعاء التي تؤدي بدورها إلى الإسهال أو الإمساك أو كلاهما.

إذا كانت حركة الأمعاء سريعة تؤدي إلى الإسهال، وذلك بسبب عدم وجود الوقت الكافي لامتصاص الماء من البراز والعكس في حالة الإمساك.

دم غامق أو فاتح في البراز

حيث تشمل جميع حالات سرطان القولون نزيفًا شرجيًا.

تعب وإرهاق

حيث يؤدي استهلاك الخلايا السرطانية لطاقة الجسم أثناء تكاثرها إلى التعب والإرهاق.

فقدان وزن غير مُبرر

حيث يؤدي استهلاك الخلايا السرطانية لطاقة الجسم أثناء تكاثرها، واستهلاك جهاز المناعة للطاقة أثناء محاربة الخلايا السرطانية إلى فقدان الوزن غير المبرر.

من الممكن أن يؤدي انسداد القولون بالكتلة السرطانية إلى منع امتصاص العناصر الغذائية المهمة.

تغيّر شكل البراز وقوامه

يشير ظهور البراز كالشريط إلى الإصابة بسرطان القولون، حيث يؤدي وجود كتلة في القولون إلى تضييق القولون والإصابة بما يُعرف بانسداد القولون الجزئي.

أعراض القولون العصبي

بعد معرفة الفرق بين أعراض سرطان القولون والقولون العصبي لا بد من توضيح أبرز المعلومات عن القولون العصبي، فمتلازمة القولون العصبي هي اضطرابات شائعة تؤثر على الأمعاء الغليظة، وتعد حالة مزمنة تستلزم العلاج على المدى الطويل.

لا تتسبب متلازمة القولون العصبي حدوث تغيرات في أنسجة الأمعاء ولا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، في الآتي أبرز الأعراض الرئيسة لمتلازمة القولون العصبي:

آلام في البطن مُتعلقة بحركة الأمعاء

هي من أكثر العلامات شيوعًا، وتعد من أهم الأعراض لتشخيص المرض، عادةً يحدث هذا الألم في الجزء السفلي من البطن أو البطن بأكمله، ثم ينخفض ​​الألم عادةً بعد حركة الأمعاء.

من الممكن أن يُساعد النظام الغذائي الصحي وبعض الأدوية في تخفيف آلام البطن.

الانتفاخ

هو واحد من أكثر الأعراض المستمرة والمزعجة، حيث يؤدي التغير المستمر في عملية الهضم لدى من يعانون من متلازمة القولون العصبي المتهيج إلى الغازات، ويزول كاملًا أو جزئيًا بعد الإخراج.

إسهال أو إمساك

حيث يؤدي التغير الواضح والمستمر بحركة الأمعاء إلى حدوث الإسهال أو الإمساك أو كلاهما.

مخاط أبيض في البراز

يُمكن أن تُسبب متلازمة القولون العصبي تراكم المخاط في البراز، ومن الممكن ظهور دم داكن اللون في البراز.

عدم تحمل الطعام (Food Intolerance)

يُعاني 70% من الأفراد المصابين بمتلازمة القولون العصبي بعدم القدرة على تحمل الطعام، حيث يرتبط ازدياد وتهيج الأعراض ببعض الأطعمة.

ومن أكثر الأطعمة شيوعًا هي التي تحتوي على الغلوتين (Gluten) واللاكتوز.

القلق والتوتر

من الممكن أن تؤدي أعراض القولون العصبي إلى القلق والتوتر الذي بدوره يزيد من أعراض القولون العصبي.

قد تكون هناك بعض الأيام تكون فيها الأعراض أخف، وأيام أخرى تزداد العلامات والأعراض وتكون أسوء، وغالبًا تظهر على النساء المصابات بالتهاب القولون العصبي أعراض أكثر سوءًا خلال فترات الدورة الشهرية.

الفرق بين سرطان القولون والقولون العصبي في التشخيص

1. تشخيص سرطان القولون

تشمل طرق الكشف عن سرطان القولون ما يأتي:

تنظير القولون: حيث يُستخدم أنبوب طويل ومرن ورفيع متصل بكاميرا فيديو وشاشة عرض، يقوم الطبيب بأخذ عينات من الأنسجة لتحليلها إذا عُثر على مناطق مشتبه بها.

اختبارات الدم: يقوم الطبيب بعمل اختبار للدم للبحث عن مادة كيميائية تنتج عن سرطان القولون في دم المريض.

2. تشخيص القولون العصبي

بعد معرفة الفرق بين أعراض سرطان القولون والقولون العصبي لا بد من معرفة أبرز المعلومات عن تشخيص القولون العصبي، إذ يقوم الطبيب بالبحث عن نمط معين في الأعراض ثم يقوم الأطباء عادةً بإجراء التشخيص بناءً على وصف الشخص للأعراض.

يجب الرجوع إلى الطبيب عند الشعور بأعراض مزعجة أو مستمرة لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد خيارات العلاج المناسبة للحالة.