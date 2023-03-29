الأربعاء 7 رمضان 1444 ﻫ - 29 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بُشرى للمرضى.. تقنية جديدة تزيد عدد القلوب القابلة للزراعة

منذ 52 دقيقة
القلب - تعبيرية

القلب - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

يموت كثير من المرضى أثناء انتظارهم العثور على قلوب قابلة للزراعة في أجسامهم بدلًا من قلوبهم التي لم تعد قادرة على أداء وظائفها. وبحسب دراسة بريطانية من الممكن، عبر استخدام تقنية معينة، زيادة عدد القلوب القابلة للزراعة.

إذ تقوم جراحات زراعة القلب بدور مهم في إنقاذ حياة الكثيرين الذي وصلوا لمراحل متأخرة من أمراض القلب، حيث توفر لهم فرصًا لاستعادة حياتهم الطبيعية مجددًا. غير أنّ المشكلة الأساسية التي تواجهها هذه النوعية من الجراحات هي عدم توافر أعداد كافية من القلوب الصالحة للزراعة، في مقابل وجود قوائم طويلة من المرضى الذين يحتاجون للخضوع لهذه الجراحات لإنقاذ حياتهم.

وكشفت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا أنه من الممكن زيادة عدد القلوب القابلة للزراعة إذا ما تم الاحتفاظ بالقلب في حالة العمل داخل جسم المتبرع بعد وفاته. وبحسب الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بجامعة كامبريدج البريطانية، فإن هذه التقنية تتضمن استمرار تدفق الدم إلى القلب والرئة وباقي الأعضاء داخل بطن المتوفي، وليس المخ، لفترة وجيزة بعد وفاة المتبرع.

ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تزيد عدد القلوب التي يمكن زراعتها بنسبة تصل إلى 30% في المستقبل.

ويقول جون لوكا الطالب بالسنة الأخيرة في كلية الطب بجامعة كامبريدج وعضو فريق الدراسة في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني “سايتيك ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية إن “جراحات زراعة القلب هي الملاذ الأخير للمرضى الذين وصلوا للمراحل الأخيرة من فشل القلب، وإذا ما كللت هذه الجراحات بالنجاح، من الممكن أن يعيش المريض ما بين 13 إلى 16 عاما إضافية في المتوسط بعد الجراحة”.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الجراحات هي العثور على قلب يناسب المريض، حيث أن كثيرا من المرضى يفارقون الحياة قبل توافر هذه القلوب.

وأكد الباحثون أنه من بين المزايا الإضافية لهذه التقنية هي إمكانية استخراج أعضاء أخرى حيوية من جسم المتوفي وزراعتها من جديد مثل البنكرياس والكبد والكلى من دون الحاجة لاستخدام أجهزة خارجية لحفظ الأعضاء، مما يقلل من تكاليف وصعوبات هذه العملية.

    المزيد من الصحة

    وجبة السحور- تعبيرية
    7 أسباب صحيّة تدفعك لتناول وجبة السحور في رمضان
    قلة النوم- تعبيرية
    هذا ما يفعله يوم واحد بلا نوم في صحتك
    القهوة هي المشروب الأكثر شعبية في العالم
    هل تصدق أن شرب القهوة في الصباح الباكر "خطأ فادح".. إليك الدليل!

    الأكثر قراءة

    سامي الجميل
    "إشكال خطير" في مجلس النواب.. والجميّل يضع ما حصل في عهدة بري
    بعبدا
    اتّفاق ثلاثي يلوح في الأفق.. المرشح الوسطيّ أقرب إلى بعبدا
    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!