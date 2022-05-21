تأثير ألعاب الفيديو على أدمغة الأطفال.. اليكم بعض النصائح

إذا كان هذا يبدو مألوفاً فأنت لست وحدك، يمكن أن تكون ألعاب الفيديو للأطفال حقل ألغام يتنقل فيه الآباء، يمكن للألعاب أن تشتت انتباه الأطفال عن واجباتهم المدرسية وأعمالهم المنزلية، وتبقيهم محاصرين في الداخل، وتعريضهم لمحتوى يحتمل أن يكون خطراً باختصار، إنها المحفز المثالي للنزاعات العائلية والتوتر في المنزل.

منذ ظهور أول لوحات المفاتيح في السبعينيات، قطعت ألعاب الفيديو شوطاً طويلاً، الآن يوفر أي جهاز ذكي فرصة للألعاب، مع وجود الكثير من الفرص واختيار اللعب، من الطبيعي أن تكون لديك مخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لألعاب الفيديو على صحة الأطفال وعقولهم النامية.

تأثيرات ألعاب الفيديو على أدمغة الأطفال؟

سنواتنا الأولى هي عندما تكون أدمغتنا في أقصى درجات المرونة، يمتص الأطفال الصغار المعلومات مثل الإسفنج حيث يتم إعداد مساراتهم العصبية للمستقبل، في هذا المنعطف الحرج، يهتم الآباء بحق بتحقيق التوازن الصحيح لضمان نمو إدراكي صحي لأطفالهم.

عندما يتعلق الأمر بالبحث، فمن المؤكد أن ألعاب الفيديو تؤثر على بنية وشكل الدماغ، فكرة مخيفة حقا، ولكن، قبل أن تجري لإخفاء الأجهزة.

لذلك دعنا نلقي نظرة على كيفية حدوث هذه التغييرات.

راقب الباحثون في الصين أدمغة الطلاب الذين كانوا يلعبون في المتوسط ​​عشر ساعات في اليوم، كانت إحدى أكثر النتائج إثارة للصدمة من عملهم MRI “التصوير بالرنين المغناطيسي” أن هؤلاء الطلاب لديهم مادة رمادية أقل من معاصريهم الأكثر اعتدالاً في اللعب “ساعتان في اليوم”، إنها المادة الرمادية في أدمغتنا التي تسمح لنا بالتحكم في الحركات والذكريات والعواطف، يُعتقد أن هذا قيد التطوير حتى أوائل العشرينات من العمر، سبب وجيه للضغط على إيقاف التشغيل، أليس كذلك؟

ليس كل شيء سلبياً، أظهرت الدراسات أيضاً أن ألعاب الفيديو المنتظمة لها تأثير إيجابي على مناطق الدماغ التي تتحكم في الانتباه ومهارات الإدراك البصري المكاني، عند استخدامها باعتدال، يمكن أن تساعد ألعاب الفيديو في ضبط قدرة الدماغ على التفكير وحل المشكلات، يمكن تطوير جميع مهارات التنسيق والإدراك بين اليد والعين بشكل أفضل بالإضافة إلى القدرة على معالجة المعلومات بسرعة واتخاذ القرارات وتعدد المهام.

بينما خلصت مراجعات الدراسات المنشورة المتعددة إلى أن أولئك الذين يمارسون الألعاب بانتظام أظهروا علامات تضخم الحُصين “بنية الدماغ التي تشارك في المهارات البصرية المكانية التي ذكرناها سابقاً”، كانت هناك أيضاً تغييرات هيكلية إضافية في أدمغة اللاعبين مرتبطة بالمكافأة والتعلم والتحفيز.

هل ألعاب الفيديو ضارة بالصحة العقلية للأطفال؟

نعم يمكن أن يكونوا كذلك، “اضطراب الألعاب عبر الإنترنت” هو المصطلح الذي تمت صياغته لوصف التغييرات الهيكلية والوظيفية داخل نظام المكافأة في الدماغ، على المستوى العصبي، هذه التغييرات هي نفسها التي تظهر في حالات الإدمان الأخرى، وقد تم التعرف على الاضطراب وتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

تشمل علامات اضطراب الألعاب عبر الإنترنت، المشكلات في المدرسة والمنزل، والحاجة إلى اللعب للشعور بالرضا، وفقدان الاهتمام بالأشياء التي أحب الطفل القيام بها في يوم من الأيام.

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية أو شخصيات عدوانية، يمكن أن يكون لألعاب الفيديو تأثير سلبي على نموهم العاطفي، تفرز الألعاب هرمونات، بما في ذلك الدوبامين، ويمكن أن يؤدي “الانسحاب” منه إلى مشاكل إضافية في السلوك في المنزل والمدرسة.

هل يمكن أن تكون ألعاب الفيديو مفيدة للأطفال؟

– آثار إيجابية لألعاب الفيديو :

تمثل ألعاب الفيديو جزءاً كبيراً من الطفولة الحديثة حيث يلعب 9 من كل 10 أطفال هذه الألعاب بانتظام، مع إطلاق العديد من الألعاب الجديدة والمثيرة والفيروسية طوال الوقت فهي موضوع ساخن في الملعب وغالباً ما تلعب دوراً رئيسياً في اللعب والعلاقات الاجتماعية للأطفال.

كما هو الحال مع جميع الأنشطة القائمة على الشاشة، يشعر الآباء بالقلق بحق بشأن السماح للأطفال بامتصاص الكثير من الوقت في جهاز رقمي، ظاهرياً من السهل افتراض أن ألعاب الفيديو تشكل سلبيات على صحة الأطفال أكثر من الإيجابيات، ومع ذلك عند اللعب باعتدال هناك بعض الأشياء المفيدة للألعاب، والتي يجب أن تمنح الوالدين الراحة إذا كان أطفالهم مرتبطين بشكل خاص بوحدات التحكم والأجهزة الخاصة بهم.

هل يمكن أن يكون لألعاب الفيديو فوائد إيجابية للأطفال أيضاً؟ دعنا نستكشف:

1- يد ثابتة:

نشرت مؤسسة علم النفس الأمريكية بيانات أظهرت أن الجراحين الذين استخدموا تقنية ألعاب الفيديو أظهروا مهارات أسرع عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المتقدمة وارتكبوا أخطاء أقل بنسبة 37٪ من أقرانهم.

أعطت هذه الدراسات وزناً لفكرة أن الألعاب المنتظمة يمكن أن تساعد في صقل البراعة اليدوية للشخص، وهو أمر رائع للوظائف العملية والهوايات.

2- يمكن لألعاب الفيديو أن تصقل مهارات التفكير الاستراتيجي:

الأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو بانتظام لديهم الفرصة لممارسة تفكيرهم الاستراتيجي وصقله، فكر في الأمر في اللعبة، تحصل على فرصة لتجربة منهجيات وأساليب مختلفة مع القليل من المخاطرة أو بدونها، يمكن أن يساعد القيام بذلك بشكل متكرر في تطوير وتدريب عقلك على الاستجابة بسرعة أكبر في مواقف الوقت الفعلي، إنها نظرية تستخدم في مواقف التدريب المهني المختلفة، أنت لا تقفز فقط في طائرة مقاتلة وتقلع في الدرس الأول، أليس كذلك؟ تُستخدم المحاكاة والواقع الافتراضي بانتظام لتعليم المهارات المعقدة، بما في ذلك القيادة والإجراءات الطبية.

3- إنها أداة تعليمية رائعة :

أصبح تعلم اللغة أمراً شائعاً بشكل متزايد باستخدام تقنيات التلعيب، إذا كان طفلك يستجيب جيداً لهذا الميكانيكي التعليمي، فهناك فرصة رائعة لاستخدام الألعاب ذات الصلة للمساعدة في تعزيز قوة عقولهم في الموضوعات، بما في ذلك التاريخ والكيمياء والرياضيات والقواعد وغير ذلك.

أفاد المعلمون أن استخدام تقنية ألعاب الفيديو في الفصل الدراسي يمكن أن يساعد في تحسين درجات الاختبار والاحتفاظ بالمعلومات في مجموعة متنوعة من الظروف.

4- لا تستحق الألعاب “دائماً” صورتها المعادية للمجتمع:

تتطلب العديد من الألعاب تفاعلات معقدة من نظير إلى نظير والعمل الجماعي والتعاون، متوازنة بشكل جيد مع مزيج صحي من التنشئة الاجتماعية “الحياة الواقعية”، فإنها تقدم طريقة رائعة أخرى للأطفال لمواصلة تطوير مهاراتهم الاجتماعية والمهارات القائمة على العمل.

وإحدى أشهر ألعاب “بناء العالم” في العالم “Minecraft”، لديها مجموعة متنوعة من الأوضاع التي ستسمح للأطفال بتطوير مهاراتهم الإبداعية ومهاراتهم في حل المشكلات، في هذه الأنواع من الألعاب، يمكن للعديد من الأطفال المساعدة في صقل بعض مهاراتهم الحياتية أيضاً، بما في ذلك العمل الجماعي والتعاون.

5- يمكن أن يكون اللعب شكلاً من أشكال تخفيف التوتر:

تركز الكثير من التركيز على الارتباط بين الصحة العاطفية وألعاب الفيديو حول العدوانية والعنف، ولكن هناك أدلة تشير إلى عكس ذلك، تشير الدراسات إلى أن أسلوب اللعب المعتدل يساهم بشكل إيجابي في تخفيف توتر الأطفال والاستقرار العاطفي مقارنة بمن لا يلعبون مطلقاً، وأولئك الذين يلعبون بشكل مفرط.

6- ليست كل الألعاب مصممة للجلوس :

مع تطور أجهزتنا الذكية، يتطور تكامل الواقع الافتراضي أيضًا، تشجع ألعاب “Geocaching” الشهيرة مثل Pokemon Go النشاط في الهواء الطلق لأنها تمزج بين العالمين وتتطلب استكشاف البيئة كوظيفة رئيسية لطريقة عملها.

7- محطات الخيال :

عندما يتوقف الأطفال الأكبر سناً عن “التظاهر”، يمكن أن يشير ذلك غالباً إلى نهاية اللعب التخيلي، توفر ألعاب الفيديو الفرصة للمراهقين لاستيعاب أنفسهم في عالم آخر، والاستمرار في تحفيز الأجزاء الإبداعية من عقولهم من خلال اللعب.