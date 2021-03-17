تأثير خطير لزيادة الوزن على الكلى … إليكم التفاصيل

حذر خبراء من تأثير زيادة الوزن على أعضاء الجسم بشكل عام، وخاصة وظائف الكلى.

أفاد تقرير نشره موقع “تايم ناو نيوز”، بأن السمنة تسبب الأمراض للجسم، وزيادة الوزن هي واحدة من أكثر الحالات التي يمكن أن تسبب خللاً وظيفيًا في جسم الإنسان.

وأشار التقرير إلى دراسة حديثة بعنوان “السمنة ومرض الكلى: العواقب الخفية للوباء”، التي أكدت أن السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لتطور أمراض الكلى مثل مرض الكلى المزمن (CKD).

وتؤثر السمنة بشكل مباشر على الظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في مرض الكلى المزمن.

ونصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن ومراقب، لكي يمكن التحكم في الوزن وبالتالي منع السمنة، بالإضافة إلى التمارين الرياضية، التي تساعد في الوقاية من زيادة الوزن شكل كبير.

كما نصح الخبراء بتناول الطعام ببطء، لأنه يساعد على الشعور بالامتلاء، وبالتالي تقليل تناول السعرات الحرارية، وتحسين عملية الهضم.